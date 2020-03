Mañalich por pandemia en Chile: "No es descartable que se pierda el año escolar"

19.03.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseveró que, dependiendo de cómo avance la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chile, "no es descartable que se pierda el año escolar" a raíz de la suspensión de clases vigente.

Según explicó la autoridad al matinal Muy Buenos Días a Todos de TVN, la suspensión de las clases debe ser vista considerando el escenario que se vaya presentando en el futuro.

No obstante, enfatizó que "no es descartable que se pierda el año escolar", dependiendo de las circunstancias que se presenten.

Asimismo, Mañalich entregó una proyección de la cantidad de contagiados que podría tener Chile de aquí hasta fin de año, asegurando que en el peor escenario podría haber 1.000.000 de personas con la enfermedad.

"Si llegamos al peor escenario, poco más de un millón de personas que al fin de año van a poder decir 'yo tuve la infección per ya me recuperé', hay una cifra no despreciable de personas que podrían fallecer en una tasa de letalidad que se achica cada día", complementó.

Respecto al 1% de mortalidad en promedio que mantiene en su conjunto Latinoamérica, la autoridad aclaró que "esta cifra explica la severidad de lo que estamos hablando".

