Mañalich: "Tenemos tres casos estudiados en Chile y en ninguno se ha certificado el coronavirus"

24Horas.cl TVN

28.01.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo una reunión en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera y otras carteras, para analizar las medidas necesarias para detectar y en enfrentar eventuales casos de coronavirus.

"Evidentemente, esta situación tiene múltiples efectos como ya lo ha tenido en el precio del cobre, otros del orden público, en nuestras relaciones internacionales y por lo tanto, todo el esfuerzo que se está haciendo requiere una coordinación más allá del Ministerio de Salud", detalló.

Japón confirma primer caso de contagio en persona que no viajó a China Leer más

Por lo mismo, la autoridad aseguró que en el Instituto de Salud Pública ya se encuentra instalado el sistema de detección de esta enfermedad, por lo que ya se puede detectar el virus en específico en caso de presentarse un caso. Además, precisó que en el territorio nacional ya se han estudiado tres casos, ninguno de ellos confirmado como coronavirus.

"Tenemos tres casos estudiados en Chile y en ninguno se ha certificado el coronavirus", precisó.

Por otro lado, explicó que "este virus ha demostrado tener una alta contagiosidad", la que bordea el 3,8%, es decir, una persona es capaz de contagiar a otras tres personas. Para tener una referencia, el virus de la influenza tiene una contagiosidad de un 1,8% a un 2%.

Además, detalló que aún se desconoce mucho sobre el virus, el que tendría un periodo de incubación menor a los 14 días y una letalidad de un 10%.

Por otro lado, enfatizó que aún no se tiene certeza de cómo se transmite de una persona a otra, "no sabemos si es posible la transmisión de objetos inanimados, no sabemos tampoco el número real de afectados", agregó la autoridad.