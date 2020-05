Mañalich y nueva estrategia para detectar contagiados: "Es probable que tengamos un incremento de casos"

24Horas.cl TVN

01.05.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló este viernes que es muy probable que los casos por contagiados de coronavirus en Chile tengan un considerable aumento, debido a que ahora se está realizando exámenes de PCR a quienes no tienen ningún tipo de síntoma de la enfermedad.

"En la medida que esta estrategia siga implementándose, y vamos a seguir aumentando el número de test, creemos que es probable que tengamos un incremento, no como el día de ayer que fue un ajuste muy importante de casos atrasados", comenzó diciendo en su balance diario por el COVID-19 en nuestro país.

Al mismo tiempo, detalló que "vamos a tener de aquí adelante, como hipótesis, que en la medida que hagamos más exámenes, ese aumento dado que la positividad se mantiene constante, debería expresarse en un incremento igual de proporcional del número de casos positivos".

"El aumento de testeo han aumentado los casos documentados con PCR positivos, hemos aumentado 13 por ciento el número de exámenes y ha aumentado el mismo porcentaje en casos positivos. De hecho, en los últimos días hemos aumentado el número de exámenes en 80 por ciento, casi el doble del número de exámenes que hacíamos pocos días atrás", añadió.

Criticas a habitantes de comuna de Santiago

Durante su diálogo con los medios, Mañalich sostuvo que el autocuidado es fundamental, criticando lo ocurrido en la comuna de Santiago y a todos aquellos quienes se trasladan a otras ciudades.

"La resistencia de la ciudadanía a las medidas está severamente puesta a prueba y tenemos muchos lugares, me concentro particularmente en la comuna de Santiago, que hay una evidencia cierta que el seguimiento de medidas de protección está siendo pobre. Esto tiene consecuencias inmediatas. Significa que va a seguir en cuarentena, hacemos un llamado a que no podemos pretender que estas medidas sean controlados en cada caso por un oficial de la ley o alguien de las Fuerzas Armadas, sino que apelar a que se requiere un entendimiento ciudadano mucho más completo en las medidas de confinamiento", sostuvo.

En el caso contrario puso como ejemplos a dos ciudades del sur del país: "Osorno es una ciudad con que hoy estamos muy tranquilos. Lo mismo ocurrió en Chillán porque la ciudadanía tuvo un comportamiento acertado".

Controles sanitarios en RM y Biobío para evitar viajes a segundas viviendas: Kilométrico taco se registra en salida sur de Santiago Controles sanitarios en RM y Biobío para evitar viajes a segundas viviendas: Kilométrico taco se registra en salida sur de Santiago Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen En la antesala de un nuevo fin de semana largo, a la altura de Paine se encuentra una alta concentración de vehículos particulares siendo fiscalizados. La situación es menos caótica en los puntos de control ubicados en la Ruta 68 camino al litoral, al igual que en Casablanca y la ruta 150, que une Concepción con Tomé y el balneario de Dichato. VER MÁS VIDEOS









Sobre las aglomeraciones en las salidas de la Región Metropolitano, Mañalich fue tajante en señalar que "la visita de un santiaguino es muy peligrosa, porque la enfermedad está concentrada en esta ciudad. Tiene que ser muy mal vista".

"Nuestra actitud irresponsable daña y mata a otros, hay que entenderlo o sino esta enfermedad va a durar muchos meses y la ansiada normalidad va a demorar en llegar. Gran parte de la responsabilidad reside en cada uno de nosotros", subrayó.

Por su parte, acerca de los pacientes llamados "asintomáticos", el titular de salud en Chile reveló que aún se desconoce en qué nivel pueden contagiar a otras personas.

"En los pacientes asintomáticos es altamente probable que no requieran hospitalización, ni tratamientos intensivos, ni ventilación mecánica. No sabemos todavía sin contagian más, igual o menos que un caso que sí tiene síntomas. Pero desde el punto de vista de la demanda de recursos asistenciales, para nosotros es muy importante tener identificado estos pacientes e ir a buscarlos proactivamente con el objeto de generar las medidas para que no contagie a otros", dijo.

"El 10 por ciento del total de casos son trabajadores de la salud"

Finalmente, el ministro entregó un mensaje a los trabajadores de la salud, detallando que son el 10 por ciento de los contagiados en el país.

"Nunca como hoy, desde hace años y décadas, se le había exigido a los que están en el frente de salud tanto como hoy día. Muchos están enfermos, tenemos a alguien fallecido, y personas con temor a enfermedad. La cantidad de personas que han enfermado en el frente de trabajo de salud es de un 10 por ciento del total de casos. Son cifras muy duras que obligan a un reconocimiento extraordinariamente merecido para todos quienes arriesgan su vida", sentenció.