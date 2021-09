Manifestantes "exigen justicia" por ciudadano haitiano que recibió disparo de carabinero en La Ligua

24Horas.cl Tvn

01.09.2021

Cerca de las 19:00 horas de este miércoles se desarrolló una manifestación en homenaje a Louis Gentil, ciudadano haitiano presuntamente asesinado por un carabinero durante un procedimiento policial realizado este martes en La Ligua.



Según la versión de los uniformados, el funcionario policial utilizó su arma de servicio tras advertir un "inminente peligro" debido a que el ciudadano extranjero se abalanzó con un machete.

La jornada incluyó una velatón en Catedral con Ahumada y una marcha por el centro de Santiago, en donde algunos asistentes se instalaron frente al Palacio de La Moneda con lienzos y pancartas bajo la consigna de "justicia para Louis Gentil".

Además, durante la mañana, un grupo de haitianos desarrolló una protesta frente a la Comisaría de La Ligua, comuna donde ocurrió la muerte del migrante 42 años.



Djimy Delice, vocero territorial de la coordinadora nacional de migrantes Chile, señaló que "esto es la muestra, es el resultado de la política de criminalización de la migración que tiene el Gobierno. Vamos a seguir accionando, buscando apoyos para poder expresarnos”.

Según los últimos antecedentes del caso, el haitiano fallecido tendría antecedentes de una enfermedad mental.



Al respecto, el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social (CS), indicó que van "a solicitar mediante un oficio dirigido a Carabineros de Chile, si es que se cumplieron o no, en este caso los protocolos. Ninguna persona, no hay nada que justifique que una persona termine muerta por un disparo de la fuerza policial, en una situación de vulnerabilidad y de padecimiento de una enfermedad de salud mental, es una violación de los derechos humanos por donde se mire, no hay justificación alguna".