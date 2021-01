Marcelo Catrillanca: "Se hizo algo de justicia, pero iremos igual a lo internacional"

24Horas.cl Tvn

28.01.2021

Durante la jornada de hoy, Marcelo Catrillanca, padre del asesinado Camilo Catrillanca, emitió una declaración en torno a la condena de 16 años de cárcel para el ex-carabinero Carlos Alarcón, como autor del homicidio del joven comunero mapuche.



Catrillanca aseguró que la familia sólo obtuvo una reparación parcial tras la condena para el ex-uniformado, señalando que persistirá en buscar una sanción más dura, por lo que no descarta recurrir a la justicia internacional.

"Acá hubo algo de justicia, pero creo que vamos a seguir buscando la forma de llegar a la justicia internacional para que llegue la real justicia que queremos, porque queríamos cadena perpetua para Alarcón, cosa que no pudo ser posible", aseveró el comunero, agregando que "siempre hemos dicho que en estos casos, se lo dejamos a Ngenechen, para que determine cuál es la real justicia".



Asimismo, el dirigente de la comunidad de Temucuicui, manifestó que también buscarán sanciones contra integrantes del Gobierno y contra el Estado de Chile, en el marco de este caso.



"Siempre hemos dicho que trataremos de verlo, no se ha tocado ni al ministro, ni al intendente, ni a la vocera de Gobierno en ese tiempo. Quedó demostrada su responsabilidad en la cámara de Diputados, por lo que persistiremos en esclarecer los hechos", indicó.



Además, reiteró que con el fallo "si bien no estamos conformes, vemos que se abre una luz de esperanza para encontrar la justicia de cualquier manera".



Por su parte, el abogado de la familia Catrillanca, Nelson Miranda, aseveró que "debemos revisar el fallo" de un tribunal que ha realizado un "arduo trabajo", y reconoció el trabajo de la fiscalía de Derechos Humanos de la Araucanía. Además, hizo un llamado al Gobierno a acabar con la teoría del "enemigo interno".



"El señor Piñera sigue inventando enemigos internos para justificar la represión, y esto es un llamado de atención para el Estado y sus policías, para que no se dejen llevar por estas invenciones, porque al final los dejan solos, enfrentando sus responsabilidades", adujo Miranda.