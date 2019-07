Mario Aguilar: "Es momento de tomar lo que se conquistó"

El presidente del Colegio de Profesores puntualizó que en su opinión es tiempo de replegarse y recalcó que aún así no están conformes con la propuesta. Este miércoles las bases decidirán si se baja o no el paro de los docentes.

24Horas.cl Tvn

09.07.2019

Luego de la última propuesta del Ministerio de Educación, el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar llamó a deponer el paro nacional que completa su sexta semana, sin embargo aclaró que la decisión será tomada por las bases recién este miércoles.

Tras las declaraciones de este lunes el presidente del gremio quiso aclarar que el llamado a replegarse y deponer el paro fue sólo una opinión, ya que la decisión final la tiene el profesorado, el que votará este miércoles.

Según puntualizó Aguilar la propuesta no los deja conformes, sin embargo expresó que "es momento de tomar lo que se conquistó que no nos deja plenamente satisfecho y junto con eso reorganizar la lucha porque no nos conforma".

En la conferencia de prensa el dirigente afirmó que sí hubo avances, pero también hubo puntos que no se lograron

"Nosotros no vamos a abandonar a nuestras educadoras diferenciales y de párvulo y no vamos a abandonar a nuestros jóvenes por un currículum limitado y sesgado. Vamos a dar la lucha, vamos a organizar otras formas de presión", agregó

"Por eso nuestra opinión es de repliegue, pero la decisión es de mis colegas de base", recalcó.