Mario Aguilar y eventual fin del paro de profesores: "La tendencia avanza hacia allá"

23.07.2019

"La tendencia avanza hacia allá", manifestó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, al ser consultado en 24 AM por los resultados de la consulta a los docentes, quienes depondrían la movilización este martes.

La directiva del magisterio informó que tras el escrutinio del 54,05% de los votos, un 65,7% se inclinó por terminar con la movilización, frente a un 34,3% que pide continuar con la paralización.

"Partimos con una respuesta cero, durante cuatro semanas la ministra de Educación (Marcela Cubillos) no se sentó a conversar. Este paro pudo durar menos si no hubiera existido la intransigencia del Gobierno", dijo Aguilar.

El presidente del magisterio manifestó que no se encuentra satisfecho con la respuesta del Gobierno. "El repliegue no es por satisfacción, hay avances en algunos puntos, pero no vamos a dejar de luchar", puntualizó.

"Si se confirma la decisión de deponer el paro, se tienen que iniciar los planes de recuperación para respetar cada una de las horas que no se han realizado, eso sabemos que es así y siempre se han cumplido los contenidos", agregó.

Aguilar aseguró que alrededor del mediodía de este martes se conocerán los resultados definitivos de la consulta que pondría fin al paro, el que ya se extiende por octava semana.