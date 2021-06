Propietarios del lugar donde Mark González fue agredido: "Vamos a tomar medidas"

Agencia Aton

29.06.2021

Este lunes, el exfutbolista Mark González fue agredido por otros tres sujetos cuando hacía senderismo junto a su familia en el cerro Loma Larga de la comuna de Lo Barnechea. Producto del incidente, el exseleccionado quedó con una fractura y sus agresores fueron formalizados.



De los imputados, los dos adultos quedaron con arresto domiciliario total y el adolescente quedó con arresto domiciliario nocturno.



Maria Elena Montes, representante de la familia propietaria de los predios donde ocurrió el hecho, lamentó el ataque contra el exjugador y anunció que buscarán medidas para evitar "que algo así vuelva a ocurrir".



“Rechazamos absolutamente la violencia en cualquier circunstancia. Los hechos ocurridos el pasado 28 de junio de 2021 son inaceptables y, además de contribuir con las investigaciones iniciadas por Carabineros y Fiscalía Oriente, vamos a tomar medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir”, informó en un comunicado.



Montes agregó: "Conciliar el derecho de las personas a disfrutar de la naturaleza con la conservación del ecosistema y la seguridad de la comunidad, es un desafío que nos convoca a tanto a los vecinos como a las autoridades. Desde hace varios meses estamos en conversaciones con el municipio para buscar una solución a este problema, que permita por un lado el tránsito de las personas, y por otro lado se conserven los atributos medioambientales del sector".



"Las distintas sucesiones propietarias de los predios ubicados en el sector del Cerro Loma Larga en Lo Barnechea estamos comprometidos a encontrar una solución en el más breve plazo", cerró.

Lamento situación de violencia ocurrida en cerro de la comuna; condenamos violencia e involucrados están detenidos. Nuestro proyecto busca habilitar acceso a cerros y en eso seguiremos trabajando con determinación. Por lo mismo ya coordinamos con propietarios avanzar en senderos. pic.twitter.com/dc26lijiLJ — Cristóbal Lira (@CristobalLira) June 29, 2021

En tanto, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, entregó antecedentes de la riña en Emol "Hoy día esa propiedad es una propiedad privada, por lo tanto no tiene ningún control municipal".



Según el citado medio, Lira explicó que el cuidador del terreno -jubilado- recibió la posibilidad de vivir allí, a lo que "empezó a traer familias y ya con los años las personas se sienten como propietarios (...) ahora se han incorporado algunos hijos que son los que han provocado estos hechos violentos. El que actuó fue el hijo de la persona que fue el antiguo cuidador que ya jubiló. No tiene nada que ver con los dueños".



El jefe comunal explicó que propuso "abrir el cerro con senderos para que las personas que quieran pasear por estos cerros o recorrerlos, lo puedan hacer en forma segura, tranquila y no tengamos problemas de ningún tipo, esa es la solución de fondo que he llegado con la familia".