Marta Colombo hace historia: primera mujer en ganar el Premio Nacional de Medicina  

24Horas.cl Tvn

23.03.2022

La doctora Marta Colombo Campbell se convirtió en la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Medicina, en su edición 2022.

Con la entrega de este premio, se reconoció su obra, trayectoria, excelencia, aporte y la creatividad en su rubro además de la humildad con la que se entregó laboralmente en el servicio público.

Colombo es la primera mujer en recibir este premio creado en el año 2002 por el cuerpo médico de la Academia de Medicina, las Sociedades Médicas, las facultades universitarias y el Colegio Médico.

Al respecto, la profesional agradeció el reconocimiento y quienes la han acompañado en su carrera en la medicina.

"Me faltan las palabras para agradecer donde estamos hoy día con este premio. Es para mí un gran honor, y creo que no es sólo para mí, porque he trabajado con tantas personas que me han ayudado. Yo creo que ellos son los que me han permitido estar aquí", dijo.

"Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo durante tanto años. Fue para mí un honor, muy fácil trabajar con ellos, pudimos hacer algunas cosas que fueron de utilidad para el país", reconoció.