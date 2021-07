Martes 6 de julio: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

El ministro de Salud Enrique Paris se acercó al ex Congreso para colaborar en resolver los problemas sanitarios que presentaba el lugar para recibir a los convencionales, el proyecto de matrimonio igualitario sigue avanzando en el Congreso y un árbitro chileno está en la mira de Perú y Brasil tras su cometido con Copa América. Revisa las noticias que marcan la jornada.

24Horas.cl Tvn

06.07.2021

Buenas tardes, bienvenido(a) a la revisión de las cinco noticias más importantes de la jornada hasta el momento. Un resumen informativo con lo más destacado de 24horas.cl.

Convención

El vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, aseguró que de no concretarse todas las condiciones técnicas y sanitarias en el Ex Congreso Nacional, la convención sesionará este miércoles en las dependencias de la Universidad de Chile.

La decisión se tomó luego de una reunión sostenida en dicha casa de estudios y con su rector, Ennio Vivaldi, quien se puso a disposición las instalaciones de cualquier universidad pública, a lo largo de todo el país.

"Estamos en una situación muy compleja. Hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, y hemos encontrado obstáculos técnicos y políticos. Hay instituciones del Estado que están a disposición de las otras instituciones, para que podamos tener un trabajo colaborativo, para que la Constituyente inicie su trabajo lo antes posible".

Por lo mismo, y en caso de que el no se cuenten con las condiciones, Bassa aseveró que "mañana miércoles, si las condiciones no están, vamos a sesionar en la U de Chile".

Por otro lado, Bassa aseguró que el Gobierno debe dar explicaciones del presupuesto asignado para permitir que el Ex Congreso Nacional pueda recibir a los convencionales, lo que aún no ocurre.

Política

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró durante esta jornada que recibirá un documento alrededor de las siete de la tarde para organizar las medidas sanitarias que solicitarán desde la comisión establecida por la Convención para solucionar los problemas de carácter sanitario.

Al respecto, indicó que el documento con las medidas solicitadas "nos lo van a hacer llegar y vamos a concordar con las medidas que ellos propongan".

El secretario de Estado indicó que "nos vamos a preocupar obviamente de aportar todo lo que sea necesario para que eso funcione correctamente", agregando que "va a llegar un camión para tomar un test de antígenos porque es una falencia que me hizo ver la presidenta y lo considero necesario".

En ese sentido, explicó que "vamos a mantener esa conducta o política una vez que los convencionales vuelvan a sus regiones" y que, además, "vamos a instalar sensores automáticos de temperatura y dispensadores automáticos de alcohol gel".

"Como ministerio de Salud estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para que esta convención funcione de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario", agregó.

Política

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó las normas de competencia sobre el proyecto que permite el Matrimonio Igualitario en Chile.

El texto fue aprobado con tres votos a favor y dos en contra, quedando listo para ser discutido y, posteriormente, votado en la Sala de la Cámara Alta.

Recordar que la iniciativa fue reflotada fue nombrada por el Presidente Sebastián Piñera durante la última cuenta pública, dándole prioridad para su tramitación en el Congreso Nacional.

La instancia fue aprobada este martes por los senadores Ximena Rincón, Ricardo Lagos Weber e Isabel Allende, mientras que en contra se manifestaron Juan Antonio Coloma y José García-Ruminot.

Internacional

Un episodio de violencia intrafamiliar ocurrió el pasado lunes en la ciudad de Alicante en España. Una niña de 12 años apuñaló por la espalda a su padre mientras él tenía a su madre agarrada por el cuello.

El hecho ocurrió mientras la pareja discutía por un problema doméstico. En un momento dado, el hombre golpeó a la mujer con una caja de caudales en la cabeza. La niña y su hermana, de 20 años, intentaron separar a sus padres sin éxito.

Fue entonces cuando la menor con un cuchillo le dio varias puñaladas en la espalada para que dejara de agredir a su madre, según consignó El Mundo.

La Policía Nacional de la Comisaría de Elda (Alicante) acudió al domicilio alertada por los vecinos tras escuchar los gritos. En tanto informaron que, se investigan los hechos. El hombre de 62 años quedó detenido y aún sigue hospitalizado.

La mujer, de 46, también se encuentra hospitalizada por contusiones y traumatismo en la cabeza. Ambos con pronóstico reservado.

Deportes

Finalizado el partido entre Brasil y Perú por las semifinales de Copa América, las críticas apuntaron especialmente contra Roberto Tobar. El último en dirigir sus críticas contra el juez chileno fue el volante Renato Tapia, quien lo acusó de "insultar y humillar" durante el encuentro.

Mediante sus redes sociales, el futbolista peruano escribió en su cuenta de Twitter: "Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo".

"Aun así seguimos con la fe intacta. Vamos por el 3er puesto. Arriba Perú", concluyó en el mensaje que rápidamente se transformó en viral y fue destacado por los medios deportivos sudamericanos.

El portero de la blanquirroja Pedro Gallese sostuvo tras el encuentro que "en el primer tiempo hubo un penal claro de Thiago Silva, tenía la mano extendida y le pega en el codo. Señala saque de arco, increíble", añadiendo además que "no te podías acercar a hablar con el colegiado porque ahí insultaba a los compañeros".

En esa misma línea fueron las declaraciones de Neymar, quien sostuvo que Tobar "fue falto de respeto con todos los jugadores, la forma en que les habla en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, donde fui a conversar con él fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso”.

“La forma en la que arbitró puede acertar o no, es parte, como los jugadores también podemos acertar o no. Pero la arrogancia que mostró… No puede ser un árbitro de semifinales de Copa América”, sentenció el delantero del PSG después del partido.

No olvides suscribirte a nuestro newsletter acá: