Martínez acusa "falta de garantías procesales" para militares y asegura que su patrimonio "es legítimo"

01.04.2022

El ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, llegó a declarar en calidad de imputado ante la ministra Romy Rutherford, en el marco de la arista "Pasajes y Fletes" de la investigación por el fraude en el Ejército.

En su arribo, señaló que "siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley. He venido a comparecer ante el tribunal".

"Vengo en calidad de inculpado. Quiero reiterar que las garantías procesales que tienen hoy día los militares activos o en retiro no son tales, porque, por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como lo tiene el 99% de los chilenos", añadió Martínez.

Finalmente, el general sostuvo que "se ha hablado sobre mi patrimonio, que es legítimo" e indicó a la prensa que "cuando se den las noticias, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo".

Martínez debió acudir al despacho de la ministra en visita de la Corte Marcial sin la compañía de su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien ha intentado asegurar su presencia en el tan dilatado interrogatorio.

Investigación

Cabe recordar que, el pasado miércoles 7 de marzo, Martínez renunció a la comandancia del Ejército en medio de la cuenta pública para no afectar la reputación institucional con su eventual procesamiento, adelantando así su alejamiento, que en principio estaba programado para dos días después.

En ese sentido, el uniformado podría ser procesado por su implicación en dos aristas: una, por su participación de la arista "gastos reservados", en la que ya fueron procesados los excomandantes en jefe Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes le antecedieron en el cargo.

Por otro lado, Martínez será requerido por la arista denominada “Pasajes Aéreos” o “Agencias de Turismo”. En esta causa ya ha sido procesado el general en retiro Germán Schell por su responsabilidad en seis delitos de fraude al Fisco perpetrados entre noviembre de 2014 y noviembre de 2016. El uniformado causó un perjuicio fiscal de $53.852.233 por pasajes aéreos adquiridos para distintas ciudades de Europa.



Versiones indican que Martínez podría correr la misma suerte que Izurieta Ferrer, quien quedó detenido en el Batallón Policía Militar de Peñalolén la vez que debió comparecer en la ministra.