Más de 17 mil estudiantes perdieron la gratuidad este 2019 por exceder el tiempo de duración de su carrera

24Horas.cl TVN

18.11.2019

Una de las condiciones con las que cuenta la gratuidad en la educación superior es que ésta sólo cubre la duración formal de la carrera, por lo que si el alumno se atrasa, deja de poseer el beneficio.

Y precisamente eso fue lo que ocurrió este 2019 con 17.310 estudiantes, los que perdieron el beneficio de la gratuidad debido a que excedieron la duración de sus programas, así lo indicó El Mercurio con datos entregados por el Ministerio de Educación.

"De ellos, casi la mitad accedió al Fondo Solidario, por lo que aún cuentan con un apoyo del Estado para terminar sus estudios", precisó al mismo medio el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

En ese sentido, detalla que el foco es apoyar a los jóvenes para que puedan mejorar su "titulación oportuna, que en Chile es mejor que en otro países OCDE. En la medida en que los jóvenes llegan más preparados a la educación superior, mejoran sus trayectorias académicas".

Sin embargo, este no es el único motivo por el que dejan de recibir esta ayuda. Más de ocho mil personas no recibieron la renovación para 2020 por estar en una institución no adscrita a la gratuidad, por exceder la duración en otra carrera, realizar más de un cambio de programa, renunciar a la gratuidad, entre otros.