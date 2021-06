Profesionales de la salud desestiman a doctora que llama a no usar mascarillas: "No podemos jugar con la evidencia científica"

24Horas.cl Tvn

08.06.2021

Polémica ha generado en redes sociales las declaraciones de una doctora, quien asegura que las mascarillas no protegen, que "no tiene realmente una base que pueda propiciar salud en ti" y que esa una forma de tapar "tu quinto chakra".

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se ve quien sería la doctora Paz Belén Pérez, de Valdivia, quien en las imágenes, que no están completas, se cuestiona si "realmente me protejo y protejo a quienes cuido, a quienes amo,mediante la utilización de la mascarilla", a lo que responde "categóricamente no".

En ese sentido, pide que "no la utilices, no tiene realmente una base que pueda propiciar salud en ti (...) a quienes nosotros queremos debemos informarles con verdad y amor".

Entre sus palabras dice: "la mascarilla tapa tu quinto chacra, tapa la comunicación, va coartando tu libertad de expresión y paulatinamente te vas a quedar sin voz, sin expresión y sin ideas".

La situación escaló a través de redes sociales donde se relacionó a la profesional con la Clínica Alemana de Valdivia, por lo que la institución tuvo que emitir un comunicado aclarando que la doctora no pertenece a la institución.

Respecto al uso de mascarilla, la propia Organización Mundial de la Salud , recomienda su uso como "parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas".

Indicando, además, que está dentro de precauciones sencillas que podemos tomar y recomiendan convertir "el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas".

Vale mencionar que la médico en cuestión se describe en LinkedIn como Doctora en Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Sus egresados, consultados por El Mostrador, hicieron un llamado a seguir con el cuidado y seguimiento de recomendaciones sanitarias. La presidenta de la agrupación de egresados, Amaya Candía, aseguró: "que la recomendación número uno es el uso de mascarilla".

Mascarilla como factor determinante

Consultado por 24horas.cl sobre este caso, el infectólogo y académico de la escuela de medicina de la USACH, Ignacio Silva, aseveró que "el uso de mascarilla es una de las medida que ha logrado disminuir significativamente el riesgo de contagio a nivel mundial, las mascarillas han demostrado ser, además, seguras, sin ninguna contraindicación y sin ningún efecto adverso".

Respecto a la eficacia de usar mascarilla dijo: "Contiene el mecanismo de transmisión más importante del Sars.Cov-2 que son las gotitas que provienen de nuestro tracto respiratorio, por lo tanto, las personas que están enfermas y que contienen el vius en sus secreciones respiratorias, no pueden transmitírsela a otros ya que la mascarilla actúa como barrera mecánica".

Sobre el llamado realizado por la doctora cuestionada, el profesional de la USACH fue enfático: "es fundamental que los médicos seamos factores de comunicación para disminuir el riesgo de contagios y que traspasemos las conductas más adecuadas para lograr contener la pandemia".

"Me parece que decir o hacer lo contrario debe ser analizado por las autoridades pertinentes, o hacer las acciones que sean necesarias (...) todos estos mensajes equivocados hacia la población como llamar a no vacunarse o no usar mascarilla son mensajes negligentes que ponen en riesgo la seguridad de las personas".

Finalizó diciendo "no podemos jugar con la evidencia científica".

Grupos en Telegram

Respecto al origen del video, si bien fue a través de Twitter que las imágenes fueron viralizadas, un rápido seguimiento permite establecer que el video proviene de grupos en Telegram, aplicación de mensajería similar a WhatsApp.

Entre estos grupos destaca "Médicos por la verdad Chile" donde se habría realizado la primera publicación del llamado de la doctora Paz Belén Pérez y donde se comparte supuesta información, de dudosas fuentes, que justificarían la posición contra la vacunación del coronavirus.

El grupo mencionado está relacionado con otro denominado "VerdadVirus19", donde también se difunde información no verificada de supuestas fuentes profesionales.

Vale mencionar que entre los dos grupos reúnen más de 5 mil suscriptores.