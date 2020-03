Mascarillas y alcohol gel se agotan en farmacias tras casos del coronavirus

Agencia Aton

07.03.2020

Tal como se había previsto por parte del mercado farmacéutico la venta de insumos para prevenir el coronavirus ha tenido un alza considerable en los últimos días, llegando a agotarse productos como las mascarillas y el alcohol gel.



Así por lo menos ha ocurrido en distintas farmacias de la capital durante esta jornada, donde este tipo de insumos ya no está disponible.



La situación se da también luego que Gobierno confirmara dos nuevos casos de contagio, llegando este sábado a siete en el país.



Durante esta semana el Gobierno anunció que activará anticipadamente la implementación de la nueva Ley Cenabast, a fin de evitar especulaciones y alzas en productos relacionados al combate del coronavirus.



"(...) ya hemos dado la instrucción para a través de Cenabast adquirir todos estos insumos, intermediarlos a través de toda la red de farmacias, fundaciones y fijarles un precio. No estamos hablando de banalidad, estamos hablando de una mascarilla que hoy se vende en farmacias a $50 mil, a Cenabast le cuesta $1.000 y la va a poner en el mercado para todo aquel que la necesite, para prevenir estos abusos, en $1.500", aseveró el ministro de Salud, Jaime Mañalich.



A raíz de estas declaraciones, la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes (AFFI Chile A.G.) desmintió ayer que las mascarillas estaban siendo vendidas en las farmacias a $50 mil.



A través de una declaración pública la AFFI aseguró que "es importante aclarar a la comunidad, que las farmacias no están vendiendo una mascarilla a $50.000 mil pesos, como afirmó el ministro de Salud".



Agregaron que "nuestras farmacias están comprometidas con mantener los precios de venta a las personas comprando el producto, al mejor precio, en el mercado farmacéutico, que son quienes fijan el precio de venta a nuestras farmacias, y donde se registra una menor disponibilidad de stock, por el aumento de la demanda".



La AFFI detalló que el precio por el pack de tres mascarillas desechables planas van desde $2.599 a los $3.995, siendo promedio cada una de $866.



"La población debe saber, además, que las mascarillas no solo son dispensadas por farmacias. También son vendidas en el comercio del retail o portales de venta on line, a precios que superan los $50.000, por caja norma N95 (o FFP2 y FFP3). Nuestras farmacias rechazan toda forma de especulación en el precio de éstas, en dichos comercios", enfatizaron.



Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció levantará precios y stock de una canasta de 12 productos usados para prevenir el contagio del coronavirus, entre ellos, máscaras, alcohol gel, toallas húmedas, desinfectantes y medicamentos relacionados, para conocer el stock y precios, de manera de saber cómo se está comportando el mercado.



La entidad, indicó que está monitoreando los reclamos y todas las situaciones que puedan afectar los derechos de los consumidores derivadas de la presencia o riesgo de contagio del coronavirus.



“Esperamos que las empresas no aprovechen esta contingencia para subir los precios injustificadamente”, comentó el director nacional del servicio, Lucas Del Villar.