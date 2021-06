"Han jugado con nuestras ilusiones": Masiva denuncia por estafa contra empresa de casas prefabricadas

24Horas.cl Tvn

16.06.2021

La empresa de casas prefabricadas del grupo Santa María se encuentra en el centro de la polémica, debido a las cientos de denuncias que enfrenta por el retraso en la entrega de las viviendas, así como también por la calidad de los materiales utilizados, llevando a una demanda colectiva realizada por el propio Servicio Nacional del Consumidor, entidad donde ya se han recibido más de 400 reclamos.

Uno de los afectados es José Navarro, quien en el año 2017 pagó un millón de pesos a la empresa para poder comprar una casa prefabricada, dejando pendiente la entrega de esta, hasta que tuviera dinero suficiente para poder hacer el radier y el piso. Para ello, José retiró su 10% de fondos de las AFP y logró dejar todo listo para que le entregaran su vivienda. Sin embargo, cuando la fue a retirar, esta no estaba.

"Fueron a retirar la casa y no existe, esa dirección no existe, no había nadie", indicó el afectando agregando que se devolvió hasta el local comercial donde se encontraron con más familias que tenían el mismo problema; no les entregaban sus casas.

Con el pasar del tiempo, a José le dijeron que le entregarían su casa en septiembre, y se indignó por este cambio de fecha, por lo que los amenazó con demandarlos y hacer pública su molestia. Tras esto, la empresa le envió la vivienda en cuestión, aunque no se veía igual que en la publicidad.

Al revisar los materiales, este indicó que la madera que le enviaron "era pura leña, no es madera. ¿Cómo voy a apoyar esto?¿Cómo me voy a subir al techo?", indicaron a través de un video que grabó.

"Te muestran en la tele lo más bonito y te entregan cáscaras de árboles para hacer un techo. Yo ahí les mandé mis videos, tengo las muestras de que lo que están haciendo es una estafa", enfatizó indignado José.

Otros afectados

Otra de las personas afectadas que se encontraba el día que José fue a reclamar a la sucursal comercial de la empresa es Gladys Barrales, quien con mucho esfuerzo compró una casa prefabricada en noviembre del año pasado, y soñaba con irse a vivir al sur.

Según cuenta, le han cambiado la fecha de entrega cuatro veces, y que fue a una reunión a un lugar donde "no existe nada, no hay nadie. Han jugado con las ilusiones de nosotros".

"Yo tengo un hijo que tiene autismo, está recién operado de apendicitis y lo tuve que dejar con su hermana, para andar perdiendo el tiempo y peleando con esta gente que no le da solución a nadie", indicó Gladys.

Asimismo sostuvo que "siguen haciendo propaganda en la tele, siguen vendiendo a destajo, siguen haciendo y deshaciendo con los chilenos, jugando con las ilusiones, con el sueño de la casa".

Reclamos en el Sernac

Solo en el 2021 el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 362 denuncias en contra de Casas Santa María y 38 contra Casas Los Robles, perteneciente a la misma emprsa.

En enero de 2020, el organismo presentó una demanda colectiva en contra de ellas, tras detectar sucesivamente una serie de incumplimientos.

"Se detectaron graves infracciones a la Ley del Consumidor, principalmente demoras en plazos de entrega y problemas de calidad en los materiales utilizados en estas casa", explicó el subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot.

Respuesta de la empresa

Desde la empresa, el gerente de comunicaciones, Francisco Carrillo, habló con 24 Horas, señalando que se encuentran enfrentando "una problemática, que es a nivel nacional, que tiene que ver con la poca madera que hay en el sistema".

Según agrega, debieron armar dos aserraderos para cubrir la alta demanda, "para poder fabricar alrededor de 150 casas semanales, que nos permite hoy día ir de a poco, no a la velocidad que nosotros quisiéramos, de poder entregar las casas que están más retrasadas".

En esa misma línea, el ejecutivo se comprometió a entregar todas las casas que fueron vendidas, lo antes posible, estableciéndose un plazo final el mes de agosto del presente año. Asimismo indicó que las personas que están pidiendo la devolución de su dinero también tendrán solución.

Por su parte, el Sernac buscará, a través de la demanda colectiva, que todos los clientes que se hayan sentido afectados sean indemnizados, ya que se trata de familias que con esfuerzo intentaron cumplir el sueño de la casa propia.