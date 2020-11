Masiva intoxicación en Maipú: síntomas y qué alimentos pueden tener salmonella

El principal foco de contagio son los huevos crudos, sin embargo, también se puede contraer en alimentos cocidos que no han sido refrigerados, dijo Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la Clínica INDISA.

24horas tvn

17.11.2020

Durante este fin de semana, un local de comida en Maipú fue clausurado debido a una intoxicación masiva con salmonella que se produjo luego de que varios clientes consumieran sus productos.

A raíz de ello y con la llegada del verano, comienzan a aumentar los casos de intoxicación por salmonella, la que principalmente está en los huevos, pero que no es la única forma de contraerla, así lo explicó a 24 AM el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la Clínica INDISA.

"La salmonella se multiplica y se favorece con la temperatura, en alimentos que no están refrigerados", precisó Ristori, asegurando que un factor importante para contraerlo es el huevo.

Más de 70 intoxicados con salmonella: clausuran local de comida rápida en Maipú Leer más

Por lo mismo, "el huevo no debe comerse crudo. La mayonesa casera puede contener salmonella, aunque es muy rica, hay que evitarla. La salmonella no están en la cáscara del huevo, sino que está al interior. Lavar los huevos es una buena opción, pero no resuelve el problema", enfatizó.

Asimismo, detalló que "la gallina fabrica el huevo con la salmonella en su interior. Si no está bien cocido el huevo, la bacteria está activa al interior de la yema", lo que causa la intoxicación.

Por otro lado, aseguró que no sólo los huevos pueden causar este tipo de intoxicación, sino que cualquier alimento crudo o cocido que no se mantenga refrigerado.

SÍNTOMAS

Respecto de los síntomas, Ristori indicó que se presenta mayormente una infección intestinal o hasta un cuadro de deshidratación severo, que inclusive puede ocasionar la muerte.

"Más allá de un poco de diarrea y retorcijones, se produce una diarrea líquida, fiebre, náuseas o vómitos (....) Cualquier diarrea con sensación de sed, decaimiento, calambres musculares, es mejor consultar en un servicio de urgencias".

Por último, llamó a las personas afectadas por estos síntomas, a informar a la autoridad sanitaria, ya que es necesario realizar el seguimiento de los casos.