Matronas y aumento del VIH: “El problema es la falta de educación sexual”

Agencia Uno

15.02.2019

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile criticó la declaraciones del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien apunto a los pacientes extranjeros como una de las causas del aumento de casos de VIH en Chile el año 2018.



La presidenta nacional del gremio, Anita Román, afirmó que “esta afirmación es temeraria y raya en el desconocimiento absoluto de lo que han sido las malas políticas en salud sexual y salud reproductiva en nuestro país, no ahora, sino que en las últimas tres décadas”.



En la misma línea, agregó que “los responsables han sido quienes han estado a la cabeza de los programas relacionados con la enfermedad”.

Román indicó que “culpar al empedrado de la mala gestión habla muy mal del Ministerio y de su principal autoridad. Acá el problema no es la migración o la pastilla, es la falta de educación sexual, y esperamos del Ejecutivo más autocrítica y menos el mirar factores que no tienen incidencia directa. Distinto sería si se tratara de dolencias que se transmiten por vía aérea, pero al ser infecciones de transmisión sexual acá el problema no es el portador, sino que también el que se contagia al no adoptar medidas preventivas”.



“Hay que recordar que la Iglesia y sectores conservadores se opusieron tenazmente a contar con una adecuada información sobre sexualidad, al uso del condón, las JOCAS y tantas otras iniciativas. Hasta no hace mucho, un libro sobre sexualidad adolescente lanzado por un municipio generó una tremenda batahola, solo porque se hablaba sin tapujos lo que hoy nuestros jóvenes conversan a diario. Entonces, por favor, hasta cuándo seguimos tapando el sol con un dedo”, aseguró la presidenta nacional del gremio.

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

Sobre el uso de la píldora del día después, la timonel del Colegio de Matronas y Matrones indicó que “el Ministro Santelices también comete un error, al asegurar que es un factor en el incremento del VIH. Empíricamente podemos decir que la píldora ha permitido bajar las cifras de embarazo no deseado y embarazo adolescente, pero de ahí a asegurar que permitió expandir el VIH, es, en nuestra opinión, un mensaje que induce a error y que denota un conservadurismo más de la autoridad. No hay evidencia en el uso de la píldora con el aumento de contagios”.



Finalmente, Román sentenció que “tal como lo hemos venido diciendo desde hace años, el Colegio de Matronas y Matrones se pone a disposición a colaborar en impulsar programas de educación sexual y salud reproductiva. Nos hemos preparado por años en esta materia y contamos con el recurso pedagógico y humano para tales tareas”.