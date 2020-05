Matthei apunta a ministerio de Energía en caso de corrupción por luminarias led

Agencia Aton

07.05.2020

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que en al menos siete comunas más del país existen irregularidades en la licitación de luminarias led tal como las descubiertas en los municipios de Iquique y Chillán.

Ayer, la PDI allanó esas dos municipalidades, deteniendo a 18 personas por el presunto delito de corrupción, incluidos cuatro concejales de la ciudad nortina, el administrador municipal de Chillán y un juez de policía local de Pemuco.

Matthei reveló que estaba al tanto de las irregularidades y apuntó a una amplia red en donde también estarían involucrados funcionarios del ministero de Energía.

"Estoy contenta de que este caso por fin esté llegando a la luz pública y estén empezando a hacerse las detenciones que corresponden. Tengo la impresión, más bien tengo bastante evidencia, de que en muchas licitaciones públicas de luminarias han habido o podrían haber habido fraudes millonarios", dijo la ex candidata presidencial.

SUCEDE LO MISMO EN OTRAS 7 COMUNAS Y MUNICIPALIDADES

Y detalló: "Esto mismo sucede en al menos otras siete comunas y municipalidades, pero además ha ocurrido con tres licitaciones que hizo el propio ministerio de Energía. La forma en que esto opera es siempre la misma: se presentan muchas empresas, en la revisión técnica se caen las más baratas, la que llega a la etapa final es una o dos y siempre se la gana Telecom".

La edil de Providencia explicó que se dio cuenta de las irregularidades cuando realizó el proceso en su comuna, a fines de 2017.

“En la primera licitación, decidí pedir ayuda a quien supuestamente más sabe, que es el ministerio de Energía. Hicimos las bases juntos y llegaron 11 empresas. ¿Cuándo es mi sorpresa? Cuando ya estábamos llegando al final, me dicen que de las 11 empresas, diez no cumplen las condiciones técnicas y solo llega una a la etapa final: Itelecom. A mí me olió a corrupción en el acto”, recnoció.

Por eso afirmó que decidió llamar a una nueva licitación. “En la primera licitación nos costaba 1.500 millones de pesos cambiar la mitad de las luminarias, y en la segunda licitación, que ahora la hicimos con asesoría de la Universidad Federico Santa María, por los mismos 1.500 millones cambiamos todas las luminarias de toda la comuna. Esas son las diferencias que hay", develó.

Ante eso, Matthei explicó que le pidió a dos funcionarias que revisaran otras licitaciones. “Y ahí me empiezan a traer una cantidad de licitaciones en que había pasado exactamente lo mismo: se presentaban cualquier cantidad de empresas y llegaba una al final: Itelecom. En la mayoría estaba involucrado el ministerio de Energía como asesor”.

El proceso de compra de las luminarias habría implicado una inversión de más de 11 mil millones de pesos. Por lo mismo, los detenidos serían imputados por los cargos de fraude al fisco, soborno y cohecho.









Debido a los antecedentes que reunió el municipio, hizo una denuncia por escrito al fiscal nacional económico. “Al poco tiempo, el fiscal nacional económico me llamó y dijo que no veían nada que hablara sobre un posible cohecho, por lo que lo reenviaron al Ministerio Público”.

La jefa comunal explicó que “no estoy acusando al ministro (de Energía), puede que el programa esté mal hecho, puede que tenga ‘pifias’, puede que alguien lo haya adulterado, no sé. No sabemos qué pasa, lo único que puedo decir es que la experiencia mía con ese ministerio no pudo haber sido peor”.

Finalmente, cuestionó el rol de la Contraloría General de la República: “¿La Contraloría? no me hagan hablar… La Contraloría está preocupada de los que vamos a los matinales. Pero yo digo, ¿y dónde está la Contraloría para revisar?”, añadió.