"Me comenzó a ahorcar": Víctima de agresión de carabinero en San Miguel rompe el silencio

03.02.2022

La víctima de una agresión por parte de un carabinero que se viralizó esta jornada entregó los detalles de lo sucedido, asegurando que el funcionario se negó a recibir su denuncia por violencia intrafamiliar.

La mujer identificada como Roxana entregó su testimonio a Hola Chile de La Red detallando que es funcionaria de salud del Hospital Exequiel González Cortés.

Según contó la mujer, el día de la agresión fue en compañía de una colega a poner una denuncia por violencia intrafamiliar a la 12 Comisaría de San Miguel, asegurando que "este caballero dijo que ahí no se hacían este tipo de denuncias y que nos fuéramos, diciéndole a la guardia que nos echaran".

"Yo le insistí y él me dijo que iba a quedar en calidad de detenida. Yo le dije que estaba bien, que quedaba en calidad de detenida pero usted también porque me está agrediendo a mi, no yo a usted (...) y él a viva voz dice aquí nadie va a poner denuncia porque esta es mi casa y en mi casa mando yo", sotuvo la mujer.

Asimismo relató que el hombre "me llevó hasta los calabozos tironeándome, después me sacó de ahí. Me llevó hacia el pasillo (que se ve en el video) y me comenzó a ahorcar (...) Yo con la desesperación le tomé la camisa y le volé un botón. Esa fue la única agresión que tuvo de parte mía".

La mujer también detalló que quien grabó las imágenes que se viralizaron fue su compañera de trabajo que la acompañó a la unidad, contando que "cuando se ve que la cámara del teléfono queda en negro es cuando él se lo toma, lo tira al suelo, se lo pisa y el la tira encima mío, y nos toma a ambas del pelo hacia el fondo y después nos toma y nos para del pelo".

"Cuando nosotros volvemos más adelante de los calabozos, llega el capitán y él no nos habla. En un momento nos hizo callar. Nosotros estábamos llorando", contó la víctima de la agresión, señalando que después su agresor le mostraba lesiones a su superior que ella no le habría inferido.

Tras esto, Roxana relató que llegó el mayor de la comisaría con mucho contingente policial, y estos empezaron a revisar las cámaras del recinto, mientras a ellas las llevaron a constatar lesiones a San Joaquín, indicando que mantenían lesiones leves y que a su compañera le fracturaron una costilla debido a que mantenía una artrosis en la cadera.

Una vez de vuelta la unidad, la víctima de la agresión indicó que "el panorama era totalmente diferente" y que "el capitán, el mayor, todos nos pidieron disculpas" asegurando el capitán le dijo que "había sido una agresión desmedida de parte del funcionario y que éste estaba arrestado y dado de baja por la institución".

También la mujer contó que "estaba toda la guardia" de la comisaría en el lugar quienes le prestaron ayuda, asegurando que "era gente muy joven. Ellos notificaron después qué pasó, nos prestaron mucha contención, todo el rato tranquilizándonos. Ellos se portaron más que un siete".

Del mismo modo dijo que desde la Fiscalía también "se han portado un siete", llamándolas para ver cómo están y entregándoles asesorías en este caso.

Viralización del video

Tras la viralización del video, Roxana dijo que "este pedacito de video ha sido para mi demasiado fuerte. Imagínese si yo veo el video completo, todo lo que pasó de principio a fin. Es fuerte para mí”

La mujer también aseguró que los tres hermanos del agresor son abogados y que él "está en su domicilio con arraigo nacional, pero en su casa, con arraigo nacional, pero está en su casa… Yo sé que le dieron la baja, pero que esté en su casa… yo estoy privada de libertad en mi casa, con la amargura, la depresión por todos los hechos”.