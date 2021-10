ME-O contra Kast: "Tiene ideas fascistas, es un peligro para la Constituyente"

Agencia Aton

En medio de su visita a Valdivia, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, disparó con todo en contra del abanderado republicano, José Antonio Kast, tildándolo de ser un "fascista y un peligro para la Constituyente".



"Kast tiene ideas fascistas, es un peligro para la Constituyente, propone reducir incluso el tamaño del Estado y yo vengo a hacer lo contrario, a comprometerme con un Ministerio del Mar”, precisó el cineasta.



"José Antonio Kast le fue a hacer un homenaje a Miguel Krassnoff, que ya suma 804 años de cárcel por violador, eso es una idea fascista. José Antonio Kast es un peligro para la Constituyente y no se le enfrenta como lo hace el diputado Boric, con bromas sobre su nombre, es demasiado grave lo de Kast”, agregó.



En virtud de lo anterior, también apuntó sus dardos en contra del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicando que "sus propuestas no están en condiciones para enfrentar a Kast duramente, como corresponde".



"El diputado Boric no ha sabido enfrentarlo, quizás hay que enfrentarlo diciéndole lo que es, un hombre con ideas fascistas”, añadió.



Por último, ME-O recalcó que el abanderado republicano "es un candidato muy peligroso, que odia el medioambiente, detesta la ciencia, quiere retirarnos de Naciones Unidas. En Brasil y en Estados Unidos vamos a encontrar a un divertido y rubio Trump, a un divertido capitán de ejército Bolsonaro, mire cómo estamos. Yo no quiero que mi país retroceda”.