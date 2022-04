"Me pegaron en la cabeza": el relato de la mujer que sufrió violento asalto a su casa en Maipú

24Horas.cl Tvn

20.04.2022

Una joven identificada como Natalia Romero sufrió un violento asalto en su casa, ubicada en calle Niño Jesús, en la comuna de Maipú, en el que los delincuentes la golpearon e intentaron amarrar.

La víctima se encontraba en su vivienda cuando sintió ruidos: una banda de siete antisociales había ingresado a su domicilio. Los sujetos rompieron el barrote de la reja perimetral y accedieron.

: Alcaldesa de Quilicura tras balacera cerca de jardín infantil: "Carabineros no llega cuando hay asaltos" Leer más

Asimismo, la mujer fue amarrada y agredida con golpes de pies, puños y con la empuñadura de una pistola. Los delincuentes gritaban "¿¡dónde está la droga!?", pero la joven insistía en que no tenía nada que ver con sustancias ilícitas y que vive hace tres meses en el inmueble.

La policía indaga una presunta "quitada de droga", en la cual los antisociales se habrían confundido de domicilio. Anteriormente, la vivienda habría sido tomada por un grupo de traficantes.

Natalia Romero señaló que "entraron siete personas súper violentas y con armas apuntándome. Lo primero que hice fue gritar, porque aquí se escucha todo".

"Me tomaron del pelo, me empezaron a pegar patadas, me intentaron amarrar y pegaron en la cabeza. Fue en cosa de segundos", añadió la víctima.

Los asaltantes se llevaron un computador y otras especies personales de la víctima, trabajadora de TVN que se encontraba en su día libre. Fue trasladada hasta el hospital El Carmen para recibir atención médica y ya se encuentra en mejor estado de salud.