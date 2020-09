"Me puso una pistola en la cabeza": el duro testimonio de la ex pareja de Leo Valencia

24Horas.cl Tvn

07.09.2020

Valeria Pérez tiene miedo. Desde que denunció episodios de agresión de mano de su ex pareja, el futbolista de Colo Colo Leonardo Valencia, ha recibido numerosas amenazas en redes sociales.

"Tengo miedo, sí, de que vengan a la casa", dice que en sus redes recibe mensajes que le asustan. "Que me van a pegar, que me van a matar, ojalá me muera", describe.

La joven, quien tuvo una relación de once años y tiene tres hijos con el deportista, dice que durante el tiempo en que fueron pareja vivió agresiones. "Tú piensas que tú tienes la culpa", comenta, diciendo que el momento en que tuvo mayor miedo fue cuando le "puso una pistola en la cabeza".

Fueron esas situaciones la que la llevaron a contar lo que vivía en redes sociales, donde denunció a Valencia esperando que él "asuma que cometió un error, que Colo Colo lo haga reflexionar".

Mientras, el caso no se quedó en redes sociales: la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Congreso solicitó información a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a Colo Colo sobre el caso, y también pedirán oficios a los ministerios de la Mujer y del Deporte.