Médico llama "al sentido común y a informarse" para evitar engaños en clínicas clandestinas

24Horas.cl Tvn

03.02.2022

La muerte de una mujer en una clínica estética clandestina de Las Condes abrió el debate sobre quién fiscaliza y cómo se puede verificar la situación sanitaria de un recinto en donde se realicen intervenciones quirúrgicas.

El doctor Esteban Torres, cirujano plástico y miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, señaló en 24 AM que "no hay que olvidar que aquí no existe un enemigo chico. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad de basarnos siempre en lo que se llama el triángulo de seguridad: como pacientes, todos tenemos derechos y deberes. Nuestro deber es informarnos".

"Jugaron con la vida de una persona": Alcaldesa de Las Condes por mujer fallecida en cirugía estética de centro clandestino Leer más

"Teniendo un paciente informado, es indudable que vamos a llegar a un cirujano plástico, estético y reconstructivo, que esté certificado y que haya hecho todo el proceso para poder saber cómo prestar un servicio de forma segura y de calidad", añadió el especialista.

Sobre casos como el de la víctima de Las Condes, el doctor Torres expuso que "lamentablemente, en Chile aún no existe ley de especialidades. Existe un proyecto de ley que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y esperamos que se apruebe en el Senado. Eso va a poder regular a todos los médicos que hacen procedimientos de embellecimiento. Esperamos que con eso, junto con nuestro compromiso como comunidad en hacer denuncia ciudadana".

"Aquí la magia no existe. Por ejemplo, cuando uno va a generar cualquier cirugía o procedimiento quirúrgico en una clínica grande o de menor complejidad, yo necesito tener toda una infraestructura, enfermeras, pabelloneras, servicio de aseo y esterilización. Todo eso tiene costos. Cuando a mí me está ofreciendo un auto de alta gama a precio de una bicicleta hay algo que no me tiene que calzar. Hacemos un llamado también al sentido común y a informarse", enfatizó el cirujano plástico.

Finalmente, el médico afirmó que "si veo que existe una promoción muy bonita a un precio realmente diferente a lo que uno ha estado viendo, infórmense, porque en alguna parte se está haciendo disminución de los costos".