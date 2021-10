Contagios podrían llegar a 3.000 en noviembre: doctor advierte que casos más graves "no tienen tercera dosis efectiva"

19.10.2021

Cinco días lleva el país con más de mil casos nuevos de COVID-19 y especialistas proyectan que para comienzos de noviembre se podrían registrar cerca de tres mil casos diarios.

El doctor Rodrigo Rosas, jefe de Urgencias de la Clínica Alemana, señaló en 24 AM que "nosotros hemos tenido un aumento sistemático del número de casos nuevos en forma semanal" y que en el último mes han tenido un alza de 34 a 72 y 98, para en la última semana llegar a 199.

Además, añadió el médico, "ya empezamos a tener pacientes graves nuevamente, con falla respiratoria catastrófica, que han requerido intubación".

En su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) COVID "tenemos un par de pacientes que están intubados", indicó Rosas, pero en "una tasa baja comparado con lo que tuvimos en las veces previas. Hay una gran diferencia entre lo que estamos viendo ahora y lo que vimos antes".

"Antes teníamos hartos pacientes graves y llegaban varios de ellos con falla respiratoria grave, que requerían de UCI. Ahora llegan nuevos pacientes, que son casos nuevos, pero los que requieren de UCI son una minoría", explicó el especialista.

Sobre las características que presentan los pacientes hospitalizados en UCI, el médico explicó que en las últimas semanas "empezaron a llegar pacientes más jóvenes" y que "de las pocas cosas en común que hemos visto es que se mantienen los factores de riesgo como obesidad, diabetes, alguna enfermedad crónica, pero también hemos visto que los pacientes que hemos tenido que internar no tienen su tercera dosis de vacunación".

En cuanto a aquel último punto y el riesgo que corren quienes no se vacunen con su dosis de refuerzo, Rosas sostuvo que "los pacientes que han llegado más graves no han tenido su tercera dosis en forma efectiva. No hemos tenido ningún paciente que tenga su tercera dosis puesta, que tenga 15 días después de ella y que haya presentado un cuadro de neumonía".