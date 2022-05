Médico por retraso en vacunación COVID: "No tengamos sensación de seguridad, no existe todavía"

24 AM

03.05.2022

Casi un 30% de mayores de 18 años recibieron su cuarta dosis contra el COVID-19, una baja inoculación que también se refleja, según datos del Ministerio de Salud, en la cobertura de vacunación con dos dosis en niños de entre 3 y 5 años, que no supera el 80%.

El doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Dávila y el Hospital clínico de la Universidad de Chile, señaló en 24 AM que aún hay un "porcentaje importante que falta de la tercera dosis y mucho más de la cuarta. Tenemos alrededor de un 20% solamente de la población objetivo vacunada con cuarta dosis".

Dichas cifras, añadió el especialista, se debe a que "hay un porcentaje importante de gente que pudiéndose vacunar no se ha vacunado". Esto implica que aquellas personas "no tienen las defensas suficientes para que, al contagiarse con el virus, no se produzca la enfermedad".

"Al tener virus circulante, tenemos la posibilidad de que se contagien otros individuos que tienen las defensas bajas y mucho más riesgo. La única manera de estar seguros es que se vacunen, además de todas las otras cosas que hemos repetido en forma incansable", explicó el doctor Rivera.

Respecto a las dosis de refuerzo, el médico aseguró que son "la única forma de tener la seguridad de estar con anticuerpos".

El broncopulmonar señaló que existe una "falla comunicacional", puesto que "está la sensación de que la pandemia se acabó y que no tenemos nada que preocuparnos. Tenemos una baja incidencia de vacunas, no solamente antiCOVID, sino que de influenza. Sigamos haciendo las cosas bien".

En cuanto al escenario sanitario en el país, Rivera emplazó a la ciudadanía a que "no tengamos esa sensación de seguridad, que no existe todavía. Usemos mascarilla, sigamos lavándonos las manos, sigamos con la distancias social. Además, vacunarnos".

"Tenemos que pensar que el virus llegó para quedarse. Este virus COVID probablemente dentro de algún tiempo va a ser un virus endémico, igual que la influenza. Significa que cada cierto tiempo vamos a tener alza de casos y la única manera de defendernos es probablemente vacunarnos una vez al año", concluyó el médico.