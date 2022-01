Medidas dispares en mujeres: estudio revela diferencia de hasta 31 centímetros en jeans talla S

Sernac dijo que el 58,3% de las empresas no tiene una tabla de equivalencia en sus tallas, situación que termina complicando a las mujeres que compran sus productos.

24horas tvn

18.01.2022

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un análisis de las políticas de tallaje femenino que impera en las diversas empresas del país, detectando que existe una enorme disparidad, con diferencias que llegan hasta el 24% para la talla "S", por ejemplo.

El director nacional del organismo, Lucas Del Villar, explicó que la estandarización del tallaje eventualmente tendría impactos positivos en el comercio pues favorece las compras online y ayudaría a disminuir la tasa de cambios por esta materia, y, además, considera las necesidades particulares de las mujeres.

“Para las consumidoras, el tema de las tallas no es sólo un asunto de consumo, sino que también puede tener impactos en su autoestima, tal como recogen nuestras encuestas. Para ellas será importante saber que una talla S, M, L, XL, es la misma en todos los comercios y responde a las particularidades de nuestro país. También les favorecerá que existan más alternativas”, expuso.

El estudio

En detalle, el estudio concluyó que sólo cuatro empresas (33,33%) indicaron contar con algún estudio o registro del perfil antropométrico del consumidor.

Respecto de la estandarización de las tallas, el 50% expresó que sus tallas se encuentran altamente estandarizadas, 8,3% indican estar bastante estandarizadas, mientras que el 41,7% considera un criterio “moderado”.

No obstante, al ser consultadas por la existencia de una tabla de equivalencia de sus tallas, el 58,3% indicó no contar con este antecedente, mientras que el 16,7% indica contar con alguna tabla para cada una de sus marcas. El 25% señaló que sólo algunas de sus marcas cuentan con dichas tablas.

Al analizar si las tiendas cuentan con tallas para productos con extremos, el 50% dijo que dispone de tallas plus size; el 25% que cuenta con ambas (plus y mini size); mientras que el otro 25% manifestó no contar con ninguna.

Disparidad de medida de una misma talla

Por otro lado, también se detectó que existe una gran diferencia de tallas en productos. Por ejemplo, en el caso de los jeans, se hallaron grandes disparidades.

En la medida de cintura para las tallas “S” y “L” se detectaron diferencias de un 23,84% y un 22,96%, respectivamente, entre el promedio y la talla de mayor y menor tamaño encontradas.

En cuanto a las diferencias entre una talla y otra de jeans, los hallazgos más relevantes se detectaron en las medidas de la cintura y cadera entre las tallas “M” y “L”, donde variaba en 8,4 cm y 7,0 cm respectivamente al aumentar una talla. En tanto que la diferencia de pasar de una talla “S” a una “M” bordea los 4 cm.





En el caso de los vestidos, las diferencias más grandes, en promedio, se encontraron en las tallas “XL”, en la medida de pecho (35,56%) y cintura (30,79%).

En el caso de las poleras, las mayores diferencias se identificaron en el largo y medida del pecho, lo cual puede tener más bien relación con el diseño o estilo de cada prenda.

Cambios durante la pandemia

Respecto de los cambios o devoluciones de los productos durante la pandemia, un 50% de las empresas afirmaron que ha aumentado o al menos se observa un alza en las devoluciones.

Dentro de las causas que se señalan como posibilidad del aumento se indican los cierres de probadores, así como también el aumento del comercio electrónico durante el período de la pandemia.





Al consultar respecto de cuál es la talla con mayor cambio o devolución, un 50% señala que es la talla “L”, seguido por la talla “M” (41,7%) y por la talla “S” (33,3%).

Para realizar el estudio, el Sernac ofició a 11 empresas del retail que comercializan ropa femenina, siendo Corona, Falabella, Family Shop, Fashion’s Park, Hites, Kliper, Surprice, La Polar, Paris, Ripley, Tricot y Zara. Además, se revisaron como referencia 4 plataformas internacionales (Shein, AliExpress, Asos, Wish).

Dentro de él, se incluyeron productos como poleras, jeans y vestidos.