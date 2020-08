Menor denuncia en TikTok presunto abuso de su abuelo

24Horas.cl Tvn

19.08.2020

Un video que se ha viralizado por TikTok muestra un supuesto abuso sexual por parte de Juan Collío a una de sus nietas mientras era grabado por otra menor.

En el registro se aprecia al adulto mayor tocando las partes íntimas de la niña por debajo de las frazadas, hechos que causaron indignación en las redes y en un grupo de vecinos de Santiago Centro que procedieron a protestar a las afueras de la casa del hombre exigiendo justicia para las niñas.

La indignación de los vecinos es grande, porque según consta en los mensajes difundidos por la familia de la niña, la denuncia por abuso sexual fue presentada en Carabineros de Maipú el pasado 13 de julio y hasta el lunes pasado, no se había hecho nada.

El padre de las niñas presuntamente abusadas ha preferido guardar silencio para proteger a sus hijas. El hombre del video viral, tampoco quiso dar entrevista a 24 Horas, pero quien si habló, resguardando su identidad, fue la abuela paterna de las menores, pareja hace 33 años del acusado.

"El siempre les decía 'mi gordota' o les tocaba la guata. Siempre, desde chicas. Entonces yo no sé quien fue el que subió esos videos, quiero ver a que vamos a llegar con esto, ya está bueno, estoy aburrida, estoy cansada. Los nervios ya no me dan más", expresó la mujer quien espera que la justicia aclare lo sucedido.

"Si fueran las niñas las que subieron el video ¿Dónde están los papás? (...) porque esto se podría haber conversado, igual pudo haber llegado la Fiscalía, pero no haber subido el video", señaló la abuela de las niñas.

A pesar de ello, el fiscal que lleva la causa confirmó a 24 Horas que Juan Collío mantiene denuncias por abusos, antes de la publicación del video.

Según explicó el fiscal de Maipú, Ricardo Sobarzo, "las diligencias investigativas de la Brigada de Delitos Sexuales, la que producto de las mismas, pudo determinar que hechos anteriores también habrían ocurrido en la comuna de Santiago. Por consiguiente, a fin de poder acreditar una posible reincidencia en los hechos se derivaron los antecedentes a la Fiscalía correspondiente".

En horas de esta tarde, Juan Collio fue detenido por el delito de Abuso Sexual y mañana será formalizado. La propia pareja del detenido dice tener plena confianza en él y que pone las manos al fuego por el porque "sabe que no es así" y que no ha hablado con su hijo sobre el tema.

Sobre las funas que ha recibido, señaló que "el daño me lo están haciendo a mi casa y a mi negocio, que me lo quieren quemar, entonces, ¿Hasta cuando?"

Desde la fundación para la confianza explicaron que usualmente en este tipo de casos, existen personas que le creen a las víctimas y otras que se resisten a escucharlas.

"A las personas les cuesta mucho darse cuenta de que esto está ocurriendo, porque las señales son extrañas, son confusas. El agresor o agresora distorsiona la relación, entonces para el otro se vuelve muy difícil poder distinguir que esto se constituye en un abuso sexual, en una transgresión corporal, una transgresión sexual", explicó Paula Vergara.

En el 80% de los casos, los abusos ocurren dentro del hogar por parte de personas conocidas, con las que existen vínculos de afecto y rol de poder.

La propia Vergara señaló que, "cuando un niño está pidiendo ayuda por una red social yo me pregunto entonces ¿Qué está ocurriendo entonces con los adultos alrededor? porque no está el espacio para que este niño pueda decir 'me está ocurriendo esto'".