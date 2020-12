Metro, buses y vuelos: Presentan plan de transporte público para Año Nuevo

Agencia Aton

29.12.2020

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó cuál será el horario de funcionamiento del transporte público el jueves 31 de diciembre, jornada en que se festejará el paso al 2021 con importantes medidas sanitarias en la Región Metropolitana, debido a la pandemia por el COVID-19.

Junto con hacer el llamado a compartir de forma responsable y respetar los aforos permitidos y anunciados por las autoridades sanitarias, la titular de la cartera, Gloria Hutt destacó que habrá una extensión en el horario de funcionamiento, considerando, además, que el toque de queda comenzará a las 02:00 horas y no a las 22:00 horas, como es habitual.

“Este 31 de diciembre, los buses del sistema Red operarán con despachos hasta las 22:30 horas y, aquellos recorridos que circulan en ejes estructurantes, tendrán despachos entre las 00:00 y las 00:30. En el caso de Metro y Metrotren Nos, ambos funcionarán hasta las 23 horas”, detalló la secretaria de Estado.

: Metro, buses y vuelos: Así funcionará el transporte público este fin de año Leer más

VIAJES INTERREGIONALES: ANTICIPAN FUERTE FISCALIZACIÓN EN CARRETERAS, TERMINALES Y AEROPUERTOS

En tanto, la jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Paula Flores, adelantó que habrá una fuerte fiscalización en viajes interregionales, asegurando que “las exigencias para los viajes dada la pandemia están siendo fuertemente fiscalizadas en carreteras, terminales y aeropuertos.

Pese a estas restricciones, nuestros inspectores están reforzando los controles a buses interurbanos y rurales para que quienes puedan y deban trasladarse en esta víspera de Año Nuevo, lo hagan con servicios que cumplan con los aspectos sanitarios y con las condiciones técnicas y de seguridad que exige la norma”.

VUELOS ENTRE REGIONES: SÓLO DENTRO DE COMUNAS DESDE PASO 3 EN ADELANTE

Por su parte, el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna, aclaró que “hay que revisar el estado de la comuna de origen y destino. El movimiento entre regiones sólo se permite entre comunas que estén desde el Paso 3 en adelante. Para comunas que estén en fase 1 ó 2, sólo se permiten viajes por motivos laborales, para lo que deberás presentar un Permiso único colectivo o un Permiso temporal individual para la asistencia a funeral de familiar directo o tratamiento médico. Quienes no cumplan con estos requisitos no podrán abordar el vuelo, por lo que llamamos a actuar con responsabilidad y a evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios”.