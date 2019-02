¿Baños públicos? Metro de Santiago responde tras denuncia en contra de hombre que orinó en estación

El tren subterráneo aseveró que no tienen baños de acceso público porque se trata de un "servicio de paso".

06.02.2019

Una usuaria del Metro de Santiago denunció a través de su cuenta de Twitter que un hombre estaba orinando en una estación, generando un intenso debate en redes sociales.

La empresa respondió por la misma vía la inquietud, señalando que no es parte del objetivo central del Metro tener este tipo de servicios.

"(Las estaciones) no tienen baños de acceso público porque se trata de un servicio de paso", agregando que actualmente trabajan en otros proyectos, "como la construcción de ascensores en estaciones más antiguas y en la renovación de trenes en L2 y posteriormente en L5".

Detallar que la usuaria @jacqueslagas publicó una fotografía donde se muestra al hombre orinando presuntamente en la estación Las Parcelas de la Línea 5.

Los usuarios de la red social respondieron a los argumentos de la empresa, muchos solicitando al menos un baño de emergencia para problemas de salud.

Trabajamos en otros proyectos por el momento, como la construcción de ascensores en estaciones más antiguas y en la renovación de trenes en L2 y posteriormente en L5. Slds — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 5 de febrero de 2019

Era metro no cuenta con baños, Víctor. Este servicio es de paso pero si tienes una urgencia puedes acercarte a personal de estación. Slds — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 5 de febrero de 2019

Tio @metrodesantiago está bien que trabajen en otros proyectos, pero sería ideal tener baños quizás no en todas las estaciones, pero es súper necesario o ud cree que todos somos pitucos y no tenemos necesidades? — Ignacio Pons (@InazioPons) 6 de febrero de 2019

Una vez iba en @metrodesantiago desde La Florida a Maipú y estaba super enfermo y necesitaba un baño a mitad del camino, se lo explique al guardia y me lo negó, tuve que salir de la estación, pasar a un restaurant y volver ingresar al Metro. Es evidente que Metro debe tener baño — Ariel López (@arieIIopez) 5 de febrero de 2019

jajaja, ¿qué tiene que ver metro con que un ordinario se ponga a orinar en el andén? Sería tan ridículo como pedir que las micros del transantiago tengan baño. — R de Rokha (@R_deRokha) 5 de febrero de 2019

Hace mucho tiempo, en Univ. de Chile estaba desesperada por ir al baño y rogué que me prestaran uno, porque estaba enferma de la guata y estaba que me cagaba, y me dejaron usar el baño de los funcionarios. — バレリア (@valsmile_) 5 de febrero de 2019

Sin pretender justificar al personaje ese, no sería malo q @metrodesantiago aportara con una buena red de baños públicos. — Fabián Guajardo (@fabian_guajardo) 5 de febrero de 2019