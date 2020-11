"Mi amiga se puso en medio para que no me mataran": Mamá denuncia violenta golpiza tras defenderse de un manoseo

24Horas.cl Tvn

27.11.2020

Las cicatrices en el rostro, cuello y el resto del cuerpo de Carmen muestran la brutalidad del ataque del que fue víctima cuando volvía a su hogar después de un partido de fútbol femenino.

La mujer de 34 años cuenta que participó del encuentro en Lampa y volvía a su casa cuando sufrió la primera agresión: en la micro un desconocido la tocó de forma irrespetuosa en las piernas. Ella reaccionó golpeándolo.

Al bajar de la micro en un paradero se acercó un vehículo con cinco hombres a bordo, entre ellos el ciudadano que la había manoseado, que comenzaron a golpearla insistentemente. "Me decían Matemos a la maricona, hay que matar a la maricona", recuerda Carmen agradeciendo la presencia de una de sus amigas en el lugar: "se puso en medio para que no me mataran".

Sabe que la golpearon, pero no recuerda más: lo siguiente fue despertarse en el Hospital San José. Se ha recuperado lentamente, aunque ha sido un proceso duro y quiere justicia. "Yo al menos me pude defender, pero esa es la impotencia que tengo", relata agregando que le ha costado mucho manejar la agresión y cómo contarle a su hija.

La investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros, que informó que no tiene registros de cámaras de seguridad en el lugar a la hora del ataque.