"Mi sobrino hizo posible su sueño": Tío de Tomiii 11 revela la historia detrás de la pasión de Tomás

30.08.2021

A los 12 años, este lunes se confirmó la muerte del niño y famoso youtuber, Tomás, conocido en las redes sociales como "Tomiii 11", quien alcanzara reconocimiento a nivel nacional e internacional por los videos que realizaba mostrando la cotidianidad de su vida, alcanzando más de ocho millones de seguidores en pocos días.

Según los antecedentes recopilados por 24horas.cl, el menor de edad falleció cerca de las 09:15 horas en su casa de Quinta de Tilcoco, región de O'Higgins, producto del tumor en el cerebelo que padecía.

Sobre el hecho, el equipo de TVN Red O'Higgins, conversó con el tío de Tomás, Alejandro Blanch, quien tuvo algunos minutos para expresar palabras de reconocimiento a lo que hizo su sobrino y lo que está viviendo la familia.

"Ha sido duro, muy complicado aunque sabíamos que el desenlace iba a ser este, uno no puede imaginarlo, entender de cómo son las cosas de la vida de que uno espera hasta el último un milagro y eso hoy día nos pasó a todos", dijo muy afectado el tío de Tomás.

Aseguró que si bien su sobrino se fue, "nos deja una enseñanza a toda la familia, pero nos deja mucho dolor, un niño inteligente, querido, amado, un chico muy especial".

Los inicios de Tomiii en Youtube

Sobre cómo comenzó el interés de Tomás en las redes sociales, Alejandro cuenta: "tengo un hijo, el mayor, que es youtuber, pero con una cantidad minúscula de seguidores. Y Tomi venía muy seguido a mi casa y él le dice a mi hijo que quería ser youtuber".

"Y mi hijo le comentó lo que era y él llego a su casa en Quinta de Tilcoco y mi hermano, su padre Vicente, le hizo una cuenta de Youtube y todo comenzó ahí", cuenta su tío.

En ese contexto es que comenzó a "mostrar sus caballo, sus gallinas, sus gatitos y se enamoraron de él... y lo que nunca había pasado en cuatro días, más cuatro millones de seguidores, fue impresionante y hoy día son ocho millones y medio de seguidores, ocho millones y medio de lágrimas que vamos a tener".

La pasión de Tomiii

Su tío cuenta que comenzar a realizar transmisiones y grabar videos fue "el bálsamo de su vida".

"Él quería ser youtuber y logró lo que hizo gracias a su temática y gracias a mucha gente que se enterneció con él (...) grandes personas del ámbito empezaron a hablar de él y sus videos y creció de forma exponencial", narra Alejandro.

No solo eso, sino que además cuenta que en este último tiempo estuvo "muy preocupado" porque "hace un mes atrás que no subía contenido, porque sus manitos ya no las podía usar, estaba prácticamente en cama.... él estaba preocupado".

A pesar de eso, dice que Tomás "nunca mostró sufrimiento, nunca se quejó de nada, vivió su vida intensamente hasta los 12 años".

Alejandro finalizó la conversación señalando que Tomiii 11 demostró que "los sueños sí son posibles, mi sobrino Tomi hizo posible su sueño".