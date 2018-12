"Mi vida corre peligro": Joven madre depende de un trasplante de médula ósea pero no ha obtenido respuesta

24Horas.cl TVN

Gran preocupación ha causado en Concón el caso de Francisca Pérez (36), al rechazarle por segunda vez un trasplante de médula ósea el que necesita con suma urgencia para poder vivir y estar con sus dos hijos.

Según consignó La Estrella de Valparaíso, la mujer hace dos semanas había terminado su tratamiento de quimioterapia por su leucemia y posterior a esto vendría el proceso del trasplante, pero no fue aprobado.

"La doctora que me atiende en el Gustavo Fricke en el mes de junio mandó la solicitud de mi trasplante al Ministerio de Salud para que ellos lo evaluaran y en esa instancia me lo rechazaron. Después ella lo volvió a mandar en octubre y hasta el momento que me dieron mi última quimioterapia no tuvimos respuesta ni por sí ni por no", comentó Pérez.

Actualmente su cáncer se encuentra en remisión, pero si no se somete pronto a la intervención, uno de los posibles escenarios es que retroceda en la constante lucha que ha tenido contra su enfermedad. "Sino me trasplanto, voy a tener que empezar con quimioterapia más agresiva porque las quimioterapias que me pusieron no harían efecto, eso es más riesgoso porque en vez de recuperarme quizás no me hace efecto o tenga un efecto contrario, mi vida corre peligro".

El consejero Regional, Manuel Millones, se encuentra ayudando a Pérez para saber el "por qué de su negación". "Está cubierta con GES y debiera tener todo el tratamiento que corresponde", explicó ante la frialdad del sistema que mantiene en una situación irregular a Francisca.

Sin embargo, Millones realizó una denuncia ante el seremi de Salud de Valparaíso para que revise el caso. "También el director de Fonasa y ahora voy a hacer una denuncia que corresponde a la Superintendencia de Salud, que es el organismo que tiene que velar por el cumplimiento del GES".