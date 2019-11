Michelle Bachelet sobre lo sucedido en Chile: "Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos"

La ex mandataria señaló que está a la espera del informe final que entregará la misión de DDHH de la ONU que envió al país, para recopilar datos sobre la situación que se vive en Chile.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió a la compleja situación que vive Chile hace ya más de un mes, en entrevista con estudiantes de Inglaterra.

La ex mandataria señaló que prefería no sacar conclusiones sobre el tema de las violaciones a los DD.HH. en el país, dado que aún no tiene el informe completo que debiese entregar la misión que envió a Chile para recopilar información de forma detallada y presencial de todas las partes involucradas.

Aún así, Bachelet expresó que, según las informaciones que ha ido recibiendo sobre las personas que han perdido la visión, "mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos. Hay indicaciones claras. Nunca se debiese disparar de arriba y nunca se debiese disparar de la cintura hacia arriba."

“Yo estoy muy preocupada también, pero tengo que ser neutra, objetiva e imparcial como alta comisionada. Tengo mis sentimientos, tengo que manejarlo de cierta forma, pero estoy muy preocupada”, agregó la Alta Comisionada de la ONU.

Michelle Bachelet indicó que en la oficina de DD.HH se hace un reporte de lo sucedido y luego se hacen recomendaciones. "No es mi deber el definir responsabilidades porque Chile es un país donde rige el Estado de Derecho y muchos de estos casos están en la fiscalía y el sistema judicial va a definir", sentencio la exPresidenta.

