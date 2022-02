Micro colisiona contra un poste de alumbrado eléctrico en El Bosque  

La máquina del recorrido F20 se encontraba en servicio sin embargo no tenía pasajeros en su interior.

06.02.2022

Durante la madrugada de este domingo, un bus del transporte público colisionó contra un poste de alumbrado público en la comuna de El Bosque.

La máquina de recorrido F20 circulaba por Gran Avenida, cuando al doblar por Avenida Observatorio colisionó con un de los postes de alumbrado eléctrico, el cual estaba apagado lo que dificultó la visibilidad del conductor.

No obstante no se registraron personas lesionadas, y aunque el bus se encontraba en servicio, no tenía pasajeros en su interior.

Tras la colisión varias casas del sector presentaron inconvenientes con la luz.