Miércoles 14 de julio: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

14.07.2021

Regiones

Durante la jornada de este martes, la Seremi de Salud de la región de Antofagasta confirmó cinco casos positivos de COVID-19 en el vuelo que trajo a 81 ciudadanos colombianos residentes en Chile desde dicho país.

De acuerdo a lo indicado por la seremi Rossana Díaz Corro, el viaje fue realizado solamente por "personas con residencia en Chile", enfatizando que "no se han abierto las fronteras".

Del mismo modo, la autoridad sanitaria explicó que este viaje se realizó bajo un estricto protocolo, luego de que los 81 pasajeros llegaran el pasado sábado 10 de julio hasta la capital regional procedentes desde Cali.

Según indicó la autoridad sanitaria, "del total de estos exámenes, tuvimos cinco positivos, tres de los cuales pertenecen a una sola familia. Todas estas personas están aisladas, y a todo el avión se le hace cumplir siete días por haber sido contacto estrecho en el avión".

Nacional

Durante la jornada de este miércoles, el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el sujeto imputado por atropellar y dar muerte a una niña de 12 años en San José de Maipo el pasado domingo.

El hombre, detenido este martes por Carabineros, es acusado por la Fiscalía por conducir en estado de ebriedad causando un atropello con resultado de muerte, además de no haber prestado ayuda a la víctima ni dar aviso a la autoridad, dándose a la fuga del sitio del suceso.

Debido a ello, el tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días para investigar los delitos que se le acusan.

Regiones

Un carabinero perteneciente a la Tenencia de El Belloto en Quilpué fue denunciado por mantener una red de venta clandestina de alcohol, la que operaba a través del sistema delivery.



La denuncia fue ingresada como un reclamo directamente en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de la institución.



Según informó Radio Bío Bío, el uniformado mantenía una red de venta clandestina de alcohol que operaba durante el toque de queda, bajo el sistema de delivery. El documento también indica que para llevar a cabo el negocio, el acusado utilizaba sus permisos laborales.



La información fue confirmada por el prefecto de Marga Marga, el coronel Rodrigo Ortiz, quien señaló que la denuncia se encuentra en investigación y en caso de comprobarse, podría llegar ante Fiscalía.



Las ventas eran ofrecidas en un sitio web y publicitadas por redes sociales bajo el nombre de Fono Copete Belloto, y afirman que muchas veces habría sido el mismo efectivo policial quien realizaba las entregas.





Internacional

Medios trasandinos informaron durante esta tarde que Argentina superó la cifra de 100 mil fallecidos a causa de la pandemia de COVID-19. De acuerdo a la última información entregada por el Ministerio de Salud de ese país, llegaron a los 100.250 muertos en total.

En los últimos siete días Argentina se mantuvo como el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes (8,52), posicionándose como el tercero de América Latina, por detrás de Costa Rica (10,99) y Surinam (11,93), según datos del portal estadístico Our World in Data.



La propagación por todo el país de nuevas variantes, como la C.37 (andina) o la gamma (P.1, Manaos), ha disparado las cifras de fallecimientos en esta segunda ola: en los últimos tres meses, un total de 41.708 personas murieron por COVID en Argentina, lo equivalente a unos 458 fallecimientos por día.



"Estas cifras no deberían sorprender. La estrategia de una dosis para todo el mundo no está mal en un escenario de escasez, pero lo cierto es que todavía nos quedan muchas personas de más de 60 años, embarazadas o con comobilidades que no han alcanzado la segunda dosis", afirma a Efe por teléfono Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

Deportes

Cuando faltaban pocos minutos para el inicio del partido por octavos de Copa Libertadores, Universidad Católica dio a conocer la formación con la que enfrentará a Palmeiras en San Carlos de Apoquindo.

Y tal como se venía especulando, Gustavo Poyet dejó en el banco de suplentes a Edson Puch, utilizando frente a los brasileños un ataque compuesto por el retornado Gonzalo Tapia, Diego Valencia y Fernando Zampedri.

En tanto, en otra de las dudas que tenía el uruguayo, finalmente se decidió por dejar en el banco a José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued, utilizando como titulares a Raimundo Rebolledo y Felipe Gutiérrez, respectivamente.

Así, la oncena de la UC será con Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez; Gonzalo Tapia, Diego Valencia, Fernando Zampedri.

