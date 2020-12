Miguel O'Ryan y autorización de la vacuna Pfizer en Chile: "Es poco probable que sea rechazada"

El médico infectólogo de la Universidad de Chile y parte del comité que asesora las pruebas de vacunas se refirió a la revisión de la autorización que realizará esta jornada el ISP. Además, dijo que la medida del Minsal de no exigir orden médica para realizar PCR "va en el buen sentido".

24horas tvn

16.12.2020

La decisión del Ministerio de Salud para que ya no sea necesaria una orden médica para realizar el examen PCR ha generado discusión entre los expertos. Al respecto en 24 AM conversamos con Miguel O'Ryan, médico infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa Covid-19 y parte del comité que asesora las pruebas de vacunas, quien aseguró que "la medida va en el buen sentido".

"Tiene muchas complejidades, muchos detalles, pero va en el buen sentido, que es favorecer más diagnósticos y en ese sentido viralizar la toma del PCR", señaló.

"Aumenta la posibilidad de que las personas se realicen el PCR. A medida que esas capacidades estén, y que las podemos hacer, son más personas que están yendo por autoconciencia a tomarse el examen, más personas preocupadas de su cuidado y de transmitir, y eso es bueno", agregó.

Respecto a los problemas que podría ocasionar en la trazabilidad, O'Ryan explicó "si se hace mal, se pone en riesgo. Pero si se hace bien, cada examen que salga positivo tiene esa trazabilidad, es decir, tiene la posibilidad de contactar a esa persona para que haga su aislamiento".

"Lo que hemos aprendido con Covid es que todas las medidas son importantes y hay que hacerlas bien. Si se hacen a medias o aisladas, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, incluido el tema de las vacunas, si lo hacemos mal puede ser peor para la enfermedad, pero si lo hacemos bien va a ser crucial para empezar a controlar esta pandemia", complementó.

IPS revisará permiso de Pfizer y BioNTech para vacunar en Chile

Respecto de la reunión que sostendrá este miércoles el panel de expertos convocado por el Instituto de Salud Pública para revisar la solicitud presentada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, O’Ryan asegura que "es poco probable que sea rechazado".

"Emulando lo que se hizo en Estados Unidos, en una audición pública el ISP va a avanzar con la revisión de estos antecedentes, vamos a poder hacer nuestras propias preguntas, y finalmente no sólo dar la aprobación, que esperemos que ocurra, sino también ver cuáles serán las condiciones de esta aprobación. Por ejemplo, cuáles serán los grupos etarios", detalló.

La sesión será transmitida en vivo, tal como lo hizo la estadounidense Food and Drug Administration (FDA) la semana pasada.