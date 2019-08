Ministerio de Salud evalúa regular uso de cigarrillos electrónicos

Agencia Uno

28.08.2019

El Ministerio de Salud informó que se está evaluando la opción de regular el uso de "vaporizadores" o cigarrillos electrónicos.



El Misal confirmó que se alista el envío de un proyecto para que estos dispositivos tengan la misma regulación que rige al tabaco y que rige desde 2013, pues actualmente su comercialización no se rige bajo ninguna normativa.



La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que están "trabajando en un proyecto de ley para regularlo tal como se regulan los productos del tabaco hoy día".



Daza afirmó que se analizará "del punto de vista de regulación, de los lugares donde se puede consumir o no, también del punto de vista de los lugares de venta y, por supuesto, del punto de vista tributario, de los impuestos", agregó Daza.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el producto era "indudablemente dañino" y desaconsejó su uso debido a que no existe suficiente evidencia de que sean efectivos para dejar de fumar.



Incluso, en Estados Unidos se reportó la primera muerte de un paciente que desarrolló una enfermedad respiratoria que podría estar asociada al "vapeo".