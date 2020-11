Ministerio de Salud sancionó a líneas aéreas por pasajeros que incumplen protocolo sanitario

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

30.11.2020

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó hoy que han sido más de 50 las personas procedentes del extranjero y no residentes en nuestro país que han debido devolverse a sus naciones de origen al no cumplir los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud en el marco de la apertura de fronteras comenzada el pasado 23 de octubre.



Asimismo, Daza afirmó que la secretaría de Estado también ha sancionado a las líneas aéreas por su responsabilidad en el hecho, ya que, según dijo, deben velar por informar a las personas que viajan al país con el fin de que se trasladen con todos los requisitos y protocolos sanitarios.



"Tenemos que decir que hemos tenido que sancionar a las líneas aéreas porque han llegado personas que no han contado con estos requisitos, y obviamente eso ha sido una responsabilidad que nos parece que es importante dárselas a conocer a las personas que antes de viajar a Chile, para que no tengan que devolverse a sus países de origen", señaló la subsecretaria, agregando que "es muy importante reiterarles a las personas que visiten la página y se informen antes de viajar a Chile. Lo mismo para las líneas aéreas"



Dentro de los requisitos previstos para la apertura de fronteras está la realización de un examen de PCR, el cual debe resultar negativo, además de la adquisición de un seguro para gastos originados por coronavirus, y una cuarentena obligatoria en caso de proceder de un país "en riesgo" por la pandemia.



"Quiero recordar que las personas que vengan a Chile de países que están con transmisión comunitaria declarado por la OMS van a tener que hacer una cuarentena obligatoria. Esta medida es del 23 de noviembre hasta el 8 de diciembre, independiente de la PCR tomada en el país de origen", manifestó Daza, agregando que los demás casos, de extranjeros de países sin riesgo y chilenos no-residentes estarán en vigilancia epidemiológica por espacio de 14 días.