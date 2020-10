Ministerio Público detiene a carabinero involucrado en caída de adolescente al río Mapocho

24Horas.cl Tvn

03.10.2020

La Fiscalía Centro Norte informó en horas de esta tarde que procedió a detener al carabinero involucrado en la caída desde el puente Pío Nono al río Mapocho de un adolescente de 16 años de edad, ocurrida este viernes en medio de manifestaciones que se desarrollaban en el sector.

De acuerdo a lo señalado en redes sociales por el Ministerio Público, el procedimiento se lleva a cabo "por provocar caída" del joven. Además, detallan que de acuerdo a las diligencias desarrolladas desde ayer por el fiscal Patricio Macaya, el equipo de Flagrancia de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, permiten determinar se trató de un "presunto delito de homicidio frustrado".

AHORA: @FRCentroNorte detiene a carabinero por provocar caída de adolescente desde Puente Pio Nono a Río Mapocho. Diligencias desarrolladas desde ayer por fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y @PDI_Chile, establecen presunto delito de homicidio frustrado👇 — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 3, 2020

Solicitud de detención se presentó tras múltiples diligencias, que permitieron a la @FRCentroNorte establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos. El imputado será formalizado mañana por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 3, 2020

La solicitud de detención se presentó tras múltiples diligencias, las cuales permitieron a Fiscalía Centro Norte establecer que "hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos".

De esta manera, la audiencia de formalización quedó fijada para este domingo 4 de octubre a cargo de la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

Madre de menor que cayó al río Mapocho: "Nadie del Gobierno se ha comunicado conmigo"

Daisy Alvear, madre del menor de 16 años que permanece internado en la Clínica Santa María tras caer a la ribera del río Mapocho, negó que el Gobierno tomara contacto con ella luego del incidente de ayer, cuando un funcionario de Carabineros lo empujó en el puente Pío Nono.

"El Gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima, tanto el subsecretario del Interior como la Subsecretaría de la Prevención del Delito. Se aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a las víctimas en hechos de esta naturaleza", dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez.

"Mentira, mentira, el Gobierno miente. Nadie del Gobierno se ha comunicado conmigo, solamente vino el alcalde (de Puente Alto) Germán Codina y nadie más. Yo solamente he hablado con él, con nadie más", afirmó Alvear en las afueras de la clínica ubicada en la comuna de Providencia.

"Nadie del Gobierno se ha hecho presente aquí, nadie me ha llamado, nada, nada, nada. Todo es mentira, mentira, mentira", recalcó la madre del joven.

"El (alcalde Codina) me dio todo el apoyo, de todo... sicológico que es lo más importante ahora para mi hijo", agregó.

En las afueras del recinto asistencial, tanto en el acceso de avenida Santa María como por Bellavista, cerca de un centenar de personas -en su mayoría hinchas de Universidad de Chile- se reunió para manifestarse en rechazo al actuar de Carabineros. En el lugar se registraron incidentes, lo que motivó la intervención de la unidad de Control de Orden Público.

Ministro Pérez llama a "no anticipar juicio" mientras se investiga responsabilidad policial en caída de joven al río Mapocho

En un punto de prensa desde La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió en representación del Gobierno al incidente ocurrido la tarde de este viernes en el sector del puente Pío Nono, a un costado de Plaza Baquedano, donde de acuerdo a imágenes captadas un adolescente cayó al río Mapocho tras una disputa con un carabinero en medio de incidentes en el sector.

El jefe de gabinete sostuvo al respecto que como Ejecutivo "condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos. Creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de Carabineros".

Agregó que "Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que todo su accionar esté en el marco de los protocolos, del respeto a la ley y del respeto a los derechos humanos". En ese marco, ratificó que se solicitó a la institución policial que iniciara un sumario administrativo y aparte al funcionario involucrado de sus labores operativas, mientas se desarrolla la investigación correspondiente.

Por lo anterior, recalcó que "esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se ha cumplido el respeto a la ley, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas, que las investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones".

Sobre la labor de la policía, especificó que "sin orden público no hay democracia posible". Además, confirmó que el Gobierno tomó contacto con la familia de la víctima y prestará todo tipo de apoyo para su proceso de recuperación.

Por lo pronto, el ministro quiso recalcar que "llamamos a la comunidad nacional a no anticipar juicio mientras las investigaciones correspondientes del Ministerio Público y de Carabineros se realizan".