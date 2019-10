Ministra Cubillos a estudiante de la U.de Chile: "Eres mujer, joven, con ideas claras y muy valiente"

24Horas.cl Tvn

11.10.2019

La ministra de Educación Marcela Cubillos respondió esta tarde mediante su cuenta de Twitter a la joven estudiante que denunció haber sido agredida por sus compañeros en la Universidad de Chile, quien señaló que "ella era uno de sus referentes".

"Eres mujer, joven, con ideas claras y muy valiente. Y tienes derecho a estudiar en la Universidad que tú elegiste. Y la Universidad tiene el deber de garantizar que puedas ejercer tu derecho a la educación y tu libertad de expresión. Y así lo ha exigido la @SESuperiorChile", expresó la secretaria de Estado en la red social, respondiendo así a un tuit de Polette Vega.

Más temprano, la estudiante del campus Juan Gómez Millas, le expresó a la ministra Cubillos, "Algunos medios me preguntan si tengo un referente en política, pero no ponen mi respuesta. Yo creo que uno de mis referentes ha sido @mcubillossigall, por su valentía, inteligencia y carácter. Además fue una de las primeras en darme su apoyo. La política necesita más mujeres así".

EL CASO

Polette Vega, es estudiante de Trabajo Social y militante del colectivo Centro Derecha Universitaria (CDU). Y es que luego del ataque vivido en julio, cuando un grupo de encapuchados la amedrentó, ahora vivió un nuevo episodio en el cual otros estudiantes la increparon, le lanzaron una botella de agua y la expulsaron de la sala de clases.

La estudiante en entrevista con La Tercera, sostuvo que esta vez hizo público el ataque debido al daño psicológico que el hecho le provocó.

En su relato, Vega contó que "una compañera se paró de su puesto y me increpó, me preguntó qué estaba haciendo en la sala. Le dije que estaba en clases y ella paró la clase y dijo que se iba a ir, porque no podía estar en la sala con alguien que pensara como yo. Otra persona hizo lo mismo, y otro dijo que la que me tenía que ir de la sala era yo".

La tensión en la clase fue tal que debió intervenir la jefa de carrera. Vega, además, dijo que en el campus Juan Gómez Millas "esto no es casual ni fortuito, es una intolerancia generalizada".