Ministra Cubillos defiende gestión durante paro de profesores: "Siempre fuimos extremadamente claros"

24Horas.cl TVN

23.07.2019

La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió su gestión durante el paro de profesores que esta jornada llegó a su fin por poco más del 67% de los votos.

"El Gobierno hizo todo lo que tenía que hacer", sostuvo la titular de Educación, agregando que "siempre hubo claridad respecto a lo que el Ministerio podía avanzar y siempre fuimos extremadamente claros respecto de aquellos puntos que no se podía".

Asimismo, destacó que "los grandes afectados en una movilización de esta naturaleza son los niños y, en particular, los niños de la educación pública".

Además, planteó que respecto a las encuestas "las buenas no me marean y las malas no me distraen del trabajo fundamental que hay que hacer (...) Acá el principal daño no es político, no es gremial, no es de un sector o de otro, sino de los niños de la educación pública que vieron suspendidas sus clases durante un periodo de tiempo como el que vivimos".

Desde el Mineduc llamaron a informar a la brevedad a los padres y apoderados la forma en que cada colegio recuperará las clases perdidas por la movilización. En tanto, la recuperación de clases debe regularizarse hasta el 15 de enero del próximo año.