Ministra Cubillos: "No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a la sala de clases"

24Horas.cl TVN

25.06.2019

Tras cuatro semanas de paralización, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó al Colegio de Profesores a reunirse este miércoles "a primera hora".

“Durante los últimos días, el Colegio de Profesores ha intentado usarme a mí como excusa para no querer deponer este paro que afecta a los estudiantes, y principalmente a los más vulnerables. No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a la sala de clases,y hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana, a primera hora en el Mineduc junto a su directiva", aseguró Cubillos.

"Ahora veremos si existe voluntad real del Colegio de Profesores para terminar con este paro que solo ha traído daños a los niños más vulnerables y sus familias, y que han prolongado artificialmente por razones políticas”, agregó la titular de Educación.

Cubillos manifestó que se ha mantenido un diálogo constante entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, en una mesa de trabajo que ha encabezado el subsecretario Raúl Figueroa y que "prueba de ello ha sido la disposición, como nunca antes había ocurrido, de darle una solución a la doble evaluación docente y la titularidad de las horas de extensión,siendo ambas peticiones que el gremio mantiene por años sin antes haber conseguido avances significativos".

Noticia en desarrollo...