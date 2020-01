Ministra Cubillos por vocero de la ACES: "Debe quedar al margen" de la PSU

24Horas.cl TVN

09.01.2020

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, no sólo deberá responsabilizarse judicialmente del llamado a boicotear la PSU, sino que además quedará excluido del proceso.

"Él tiene dos problemas. Va a tener que hacerse responsable judicialmente, es un joven de 18 años que ha llamado a impedir el legítimo derecho de otros jóvenes, ha llamado por la violencia, porque cuando uno llama a impedir un legítimo ejercicio es un acto violento, va a tener que responder ante la justicia", indicó.

Y agregó que al estar inscrito para dar la Prueba de Selección Universitaria, y según el reglamento que establece el propio Demre, "aquel alumno que obstaculiza de alguna manera el normal desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria, debe quedar al margen del proceso".

Recordemos que este miércoles, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció la presentación de 16 querellas contra 34 personas, por desórdenes y otros delitos, en el marco de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria.

Según detalló el subsecretario, las querellas son por desórdenes, agresiones a carabineros, barricadas y porte y lanzamiento de bombas molotov, y que dentro de los nombres que serán querellados, figuran los dirigentes de la ACES.

Ante ello, Chanfreau, aseguró en su cuenta de Twitter que no lo asusta. "Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo por el que se me ha insultado. Detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta. #NoMásPSU no es violencia, sino justicia", escribió el dirigente.