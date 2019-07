Ministra Cubillos tras reunión con Junaeb: "12 millones de raciones de alimentos no se han podido servir a los niños"

Agencia Uno

Este miércoles, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se reunió con la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown y el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, para analizar la entrega de raciones de alimentos a los estudiantes de colegios en paro.

“Las principales víctimas en todas estas semanas sin clases son los niños, y para esto nosotros estamos abordando distintas acciones (...) Reiteramos la disposición del Gobierno de buscar una solución”, expresó Cubillos.

En ese sentido, se coordinarán esfuerzos para que colegios que permanecen cerrados por el paro de profesores puedan abrir “para poder entregar raciones alimenticias a los niños”.

Según la ministra, se está realizando “un trabajo comuna por comuna para que colegios abran para poder entregar raciones a los niños y que estos puedan estar también bajo el cuidado de adultos”, dijo, según consignó El Mercurio.

El director de Junaeb, en tanto, explicó desde que inició el paro del Colegio de Profesores, “12 millones de raciones de alimentos no se han podido servir a los niños. Esto no solamente genera perjuicio a los niños que no están recibiendo este alimento, sino que es un costo importante para el Estado porque tenemos que mantener la operación activa, con el sistema y personal contratado”.