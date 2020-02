Ministra Cubillos: "Yo me metí (al ministerio) por convicciones, no me metí para ser esclava de una encuesta"

24Horas.cl Tvn

02.02.2020

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, profundizó sobre los problemas que ha tenido en dos oportunidades la rendición de la PSU en este año.

En una entrevista con La Tercera,la jefa de cartera aseguró que "el Ministerio de Educación hasta este año, no tiene ninguna atribución en relación a la prueba" enfatizando que por esa razón tampoco tienen atribución "para decidir las soluciones a esos jóvenes afectados".

Bajo ese marco señaló que "la ministra de Educación presida el Consejo de Rectores es, más bien, algo formal porque las facultades como presidenta están delegadas desde hace muchos años en quien ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores".

Cubillos destacó la responsabilidad que el propio rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, asumió y agregó que "fueron muy claros en decir que ellos habrían subestimado los efectos de los llamados a la violencia y no quisieron para esa primera fecha que hubiera resguardo de Carabineros en los locales, decisión que la cambiaron para esta segunda oportunidad", explicó.

Y agregó: "Aquí efectivamente ellos que tenían la gestión de esta prueba, lo reconocieron; subestimaron que la violencia se iba concretar del modo en que se concretó".

Tras ser consultada por su ausencia en la realización de un balance final sobre la segunda PSU rendida, la jefa de cartera asegura que "en la primera prueba, en que efectivamente se afectó a tantos jóvenes por la violencia, me pareció esencial denunciar esos llamados a la violencia, que se habían hecho a cara descubierta y que tuvieran por parte de la fiscalía y de tribunales, una acción concreta", explicó.

Y continuó: "En esta segunda oportunidad, en que la prueba finalmente se pudo rendir casi en su totalidad, no me pareció necesario hacer un balance yo, sino que efectivamente se hizo por parte de Interior y de Educación Superior".

Evaluación CEP

La ministra Cubillos fue consultada por su baja aprobación, donde en la última encuesta CEP su respaldo bajó en 28 puntos, respecto a ello señaló: "Siempre he dicho que las encuestas buenas no me marean, ni las malas me deprimen. Y, además, nadie asume el Ministerio de Educación si no está consciente también de los costos personales y políticos que se pagan hoy en Chile".

Y agregó: "Yo sabía especialmente los costos personales y políticos que iba a traer el cuestionar muchas de las reformas que impulsó la izquierda en el gobierno anterior, y que, a nuestro juicio, como gobierno, no han traído avances o mejoras en la calidad de la educación, en el derecho de los padres y en la libertad de enseñanza".

"Yo me metí (al Ministerio) por convicciones, no me metí para ser esclava de una encuesta o de lo que las redes sociales pudieran recomendar, decidir o hacer", enfatizó.

Ante la consulta sobre si cree que el rechazo vendría siendo a la cartera o a su figura, sostuvo que "El Ministerio de Educación siempre ha sido un ministerio difícil, complejo y, efectivamente, vuelvo a decir, asumí después de reformas estructurales que se hicieron en el gobierno de la Presidenta Bachelet, y criticar y cuestionar e intentar cambiar muchos de esos aspectos que, a juicio nuestro, no están trayendo avances en materia de calidad, educación, por su puesto que se pagan también costos. Pero a mi juicio, siempre fueron, por así decir, conocidos".