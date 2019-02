Ministra de Eduación: “Arlén Aliaga tiene derecho a estudiar en el liceo de su elección"

Agencia Uno

28.02.2019

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió esta mañana al caso de Arlén Aliaga, una menor de edad transgénero a la cual se le negó la posibilidad de estudiar en el Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago.



Aliaga canceló su matricula en el Liceo Barros Borgoño, en donde estudió por tres años, luego de acusar junto a su familia problemas de convivencia al ser víctima de bullying.



Posteriormente, postuló al Liceo 1 para continuar con su enseñanza, pero se le negó la opción debido a que su sexo registral no coincide con el del colegio monogenérico.



Cubillos afirmó al respecto que se comunicó con “el alcalde de Santiago (Felipe Alessandri) para pedirle que se buscara la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir”.



Además, agregó que le solicitó a la seremi de la región Metropolitana que “se comunicara con su mamá para que le dijera que esa era la voluntad porque creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado aún en vigencia y no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada por un tema de plazos simplemente”.



En la misma línea, la secretaria de Estado añadió que “la Ley General de Educación que garantiza el acceso a la educación debiera permitir que esta niña, si hay cupo y el liceo la acepta, ella pueda estudiar en el recinto de su elección".



Por último, la ministra de Educación manifestó que considera “fundamental que una niña que está sufriendo bullying y maltrato en su colegio, y así ha sido denunciado por ella y su mamá, lo fundamental es su seguridad, su bienestar y su derecho a la educación".