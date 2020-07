Ministra de la Mujer: "No es suficiente sólo proteger a nuestras niñas, tenemos el deber de educar a nuestros niños: generar un cambio cultural"

25.07.2020

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de dar pie atrás al arresto domiciliario de Martín Pradenas, quien finalmente quedó en prisión preventiva por el caso de abuso y violación en contra de Antonia Barra.

En conversación con 24 horas, Zalaquett apuntó que "es muy importante para nosotros la valoración que hizo la Corte de apelaciones con respecto al fenómeno de la violencia de género. Es una esperanza de que en Chile estamos avanzando y que las instituciones están reconociendo de lo que implica y que la violencia de genero es una realidad. Tenemos que avanzar en este cambio cultural, hace una década este tipo de tragedia no llegaban a tribunales y si llegaban se quedaban esperando durante años".

"Hoy las mujeres estamos hablando, nos estamos pronunciando, la violencia de género es algo que me duele como mujer y ministra, le duele al país. Es algo que tenemos que combatir, el Presidente Piñera me ha dicho: cero tolerancia con la violencia. Nosotros tenemos que hacer el trabajo desde la educación con la sociedad civil, con todos los actores, para ir generando esa conciencia que por un lado ojalá erradiquemos este flagelo y por otro lado que las mujeres que se sientan vulneradas o son víctimas de violencia tengan la fuerza para ir a denunciar, teniendo la certeza que van a tener el acompañamiento durante este duro proceso", agregó.

Al mismo tiempo, la ministra hizo un llamado a los cercanos a denunciar temas de violencia de género, ya que muchas veces las afectadas no acuden por distintas razones.

"Lo relevante es que otros poderes del estado están enfocando el enfoque de género dentro de sus instituciones y es ahí cuando vamos a lograr que las mujeres se sientan protegidas. La víctima no es la culpable. Aprovecho de hacer un llamado: no podemos esperar que solo la víctima vaya a pedir ayuda... Tenemos el deber de denunciar, porque normalmente la mujer que está vulnerada no tiene la fuerza, o algunas veces hemos visto que denuncian pero en menos de 24 horas se retractan por una serie de situaciones, como miedo, amenazas", dijo.

Zalaquett, además, sostuvo que es fundamental un cambio cultural para evitar casos de violencia de género.

"Leí una reflexión que he hecho mía. Creo que como país ya no es suficiente solamente proteger a nuestras niñas, tenemos el deber de educar a nuestros niños: generar un cambio cultural porque siempre se ha hablado de la protección a la mujer, que es importante y necesaria, pero este cambio también va de la mano de los hombres", subrayó.

Sobre lo mismo, advirtió que estos cambios "son lentos, demoran", pero "es importante avanzar".

Finalmente, sentenció que para combatir este flagelo es importante un trabajo mancomunado, con el Estado en su totalidad y la sociedad civil.

"Estamos fortaleciendo la red de apoyo, pero también estamos trabajando con la sociedad civil y otros entes del Estado, porque pensar que sólo el ministerio de la mujer va a erradicar este flagelo es una utopia. Tenemos que comprometer al estado en su totalidad, en un trabajado mancomunado con la sociedad civil y es así como estamos trabajando: fortaleciendo esa red de apoyo y generando esas confianzas para generar las confianzas, para que esas mujeres vulneradas sepan que si se acerca a nosotros no van a quedar desamparadas", analizó.

Cabe recordar que este viernes Martín Pradenas fue trasladado de su domicilio a la cárcel de Temuco, donde deberá estar al menos hasta la resolución final que se conocerá pasados los 120 días de investigación.