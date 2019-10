Gloria Hutt aseguró que no logra entender cuando se "atenta contra el sistema que con tanto esfuerzo buscan mejorar". Por otro lado, durante este martes se han producido nuevos incidentes en tres estaciones de Metro.

Ministra de Transportes por evasiones masivas: "Los escolares no tienen un argumento"

24Horas.cl TVN

15.10.2019

Ante las evasiones masivas que se han registrado en el Metro de Santiago en protesta al alza en el pasaje, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que cuesta entender que se atente contra el sistema que con tato esfuerzo buscan mejorar.

"Me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el sistema de transporte público, se atente contra él, más aún los escolares que no tienen un argumento", indicó.

Por lo mismo, detalló que "en el último cambio de tarifa, precisamente los escolares no tuvieron ninguna modificación, pero usar la violencia para manifestarse es algo que no respaldamos. No tengo facultades para intervenir en este caso, más que hacer el llamado a respetar algo que con tanto esfuerzo intentamos mejorar".

Recordemos que a través de redes sociales se hizo el llamado a participar en estas evasiones masivas, por las que durante la jornada de este lunes, se debió cerrar momentáneamente la estación de la Línea 1 Pedro de Valdivia.

Además, para este martes hay nuevos llamados a realizar este tipo de acciones. Así, Metro de Santiago ha informado que se han cerrado momentáneamente las estaciones Plaza de Armas, Cumming y Universidad de Chile.

11.00 hrs. Estaciones Universidad de Chile #L1 y #L3 y Plaza de Armas #L5 se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Combinación en estas estaciones no está disponible. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 15, 2019

11:28 hrs. Plaza de Armas #L5 vuelve a estar disponible. Universidad de Chile #L1 y #L3 está cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 15, 2019

Por otro lado, Carabineros desplegó a más de 250 efectivos a lo largo de toda la red para prevenir accidentes.