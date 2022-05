Ministra Orellana tras prisión preventiva de Nicolás López: "La violencia contra las mujeres no es una cuestión tolerable"

24Horas.cl Tvn

20.05.2022

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Viña del Mar de determinar prisión preventiva para el cineasta Nicolás López.

López fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual y ante esto, la ministra Orellana destacó la decisión del tribunal, "va en directa concordancia con lo que ya definieron".

Asimismo indicó que "nos parece que seguir entregando señales de que el abuso sexual y la violencia contra las mujeres no es una cuestión tolerable, son siempre buenas noticias para el país", afirmó la jefa de cartera.

Por otra parte la abogada del imputado, Paula Vial, señaló que "creemos que las razones de peligro para la seguridad de la sociedad no se cumplen en absoluto. No hay razones para estimar que pueda estar en riesgo con la libertad de mi representado. No hay hechos nuevos denunciados (...) En cuanto al peligro de fuga, mi representado lleva más de cuatro años sin actividad laboral, lo que ha significado una merma importantísima en sus ingresos. El argumento de que su situación económica le permita con mayor facilidad fugarse, es algo que hoy no se encuentra vigente".

Pese a los argumentos de la defensa, el juez de garantía, Fernán Rioseco, decretó la medida cautelar señalando que "se reúnen las exigencias para decretar la prisión preventiva del acusado". La determinación se adoptó de forma unánime por el tribunal.