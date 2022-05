Ministra Siches respalda desalojo de ENAP: "Tenemos el deber de mantener el abastecimiento"

24Horas.cl Tvn

10.05.2022

La ministra del Interior, Izkia Siches, respaldó el desalojo registrado este lunes a trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la planta refinadora de Hualpén, asegurando la obligación del Ejecutivo de mantener el abastecimiento.

Desde la comuna de La Pintana, la autoridad indicó que "lamentamos mucho que se haya que tenido que materializar el desalojo. Siempre en nuestro Gobierno se van a encontrar las puertas abiertas para el dialogo, y lamentamos que no hayamos llegado a un acuerdo con anterioridad".

"La huelga sigue de forma permanente": trabajadores de ENAP mantienen paro tras desalojo Leer más

No obstante a ello, la ministra señaló que "como Gobierno tenemos el deber y desafío de mantener el abastecimiento de todos los suministros básicos para nuestro país".

"Los plazos se estaban cumpliendo y le solicitamos a Carabineros que materializara el desalojo", enfatizó.

Respecto a los cuestionamientos emanados sobre este procedimiento por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseveró que "recojo las críticas de los procedimientos, vamos a estar evaluando cuáles fueron estas, y la que hemos hecho hasta ahora es que se actuó justamente por el bien superior de la ciudadanía, para mantener el abastecimiento de combustibles para gran parte de nuestro sur".

Delincuencia y violencia

En cuanto al aumento de los hechos de violencia, dijo que "lo que hemos visto en Chillán y en estas últimas semanas, donde recibimos cuatro o cinco homicidios, el aumento de poder de fuego ha planteado una acción decidida por parte de nuestro Gobierno y particularmente por nuestro ministerio, a cambiar el paradigma en el que las armas en nuestro país no sean una normalidad, sino que más bien una excepción".

Delegada del Biobío por desalojo de subcontratistas de ENAP: "Llevamos más de una semana de negociaciones" Leer más

Al respecto, manifestó que se puso en contacto con autoridades regionales de Ñuble para analizar las situaciones en los últimos días, pero también expresó que "esta realidad no es de Meiggs, no es de Chillán, no es de Antofagasta, sino que es un problema cada vez más nacional, y que se está trasladando desde las grandes ciudades a pequeñas comunas, y también a comunidades más rurales".

"Es por ello que la política debe ser nacional. A pesar de que hemos hecho esfuerzos para aumentar la dotación de carabineros, tampoco es un tema que vayamos a resolver solamente con aumento de la dotación. Se requiere una política clara y decidida para el enfrentamiento y disminuir el poder de fuego en todo el territorio nacional", agregó.

Carabineros desaloja a subcontratistas de ENAP tras bloqueo de acceso a refinería en el Biobío Leer más

Respecto a las imágenes en la vía pública de los imputados por el disparo a la reportera que resultó gravemente herida en el cráneo durante incidentes en el Barrio Meggs, la jefa de Interior comentó que "nuestro ministerio se puso en contacto con la Fiscalía, solicitó acelerar las pericias, y con los nuevos peritajes de pólvora, nosotros estamos solicitando mayores medidas cautelares para los involucrados, porque entendemos que son personas que dispararon dentro del espacio público".

Estado intermedio

Sobre la propuesta de un acuerdo nacional en seguridad del Ejecutivo, y la propuesta de establecer un estado intermedio para transformar a infraestructura crítica las carreteras, Siches complementó que esto" todavía un documento de trabajo que se ha estado reconversando tanto con todos los partidos de Gobierno, de oposición, como también los parlamentos, no está absolutamente cerrado, estamos dialogando".

Del mismo modo, sostuvo que espera tener "el apoyo transversal, sabemos que no es una solución fácil (...) el tema del Estado de Excepción no resuelve nuestro conflicto centenario en La Araucanía, pero como lo hemos visto en los últimos días, necesitamos contar con herramientas que nos permitan mantener la libre circulación y la seguridad en las rutas".